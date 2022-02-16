Росія продовжує переміщувати війська до українського кордону і, ймовірно, розпочне "обмежений" військовий напад проти країни, заявив у середу, 16 лютого, очільник Служби зовнішньої розвідки Естонії Мікк Марран. Про це інформує Reuters.

За словами Маррана, ця атака включатиме ракетне бомбардування та окупацію "ключової території" в Україні.

"Наразі ми оцінюємо, що вони уникатимуть міст із великою кількістю населення, оскільки для контролю над цими територіями потрібна велика кількість військ. Але немає чіткого розуміння того, яким шляхом можуть скористатися російські війська", — сказав Марран на брифінгу для ЗМІ, оприлюднюючи звіт розвідки.

Раніше стали відомі дані естонської розвідки про те, що російські збройні сили готові розпочати повномасштабну військову операцію проти України з другої половини лютого. За даними розвідників, після досягнення військової готовності для початку операції потрібне лише політичне рішення.

Що відомо

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.

Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Але секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.

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