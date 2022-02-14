У неділю ввечері, 13 лютого, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Лідери держав обговорили безпекову ситуацію навколо України, обмінялися наявною інформацією та обговорили шляхи деескалації. Володимир Зеленський сказав, що українська сторона розуміє усі поточні ризики, готова до будь-якого розвитку ситуації. Глава держави відзначив кроки США та інших партнерів, які продовжують надавати Україні дієву підтримку. Про ситуацію навколо України, про можливу ескалацію, про дипломатичні та інші зусилля, щоб запобігти російській агресії, розповів в ефірі Українського радіо експерт із питань регіональної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

Про заяви західних країн про можливе вторгнення РФ

Очевидно, якщо західні країни вивозять дипломатів, бо начебто готується атака на Київ, мабуть, це не просто так робиться. Ймовірно, є певні надійні дані. Такого не було навіть у 2014 році, коли була атака на Крим, потім Донецьк і Луганськ. Навіть тоді дипломати не покидали Київ.

Те, що у Росії є певні плани, це правда. Але чи вони здійсняться? Ніхто ніколи не говорив, що атака неминуча. Байден сказав, що є інформація, що у середу, 16 лютого, може бути авіаційна атака, ракетно-авіаційний удар по об’єктах України. І після двох днів ударів може розпочатися наземний наступ.

Анонс цих планів говорить про те, що США і партнери України знають про них, і Росії буде дуже важко їх реалізувати. Є надія, що цього не станеться через сам факт оприлюднення цих планів. Вважаю, що не потрібно публічно обговорювати, які кроки приймаються стосовно підготовки Україною для відбиття агресії. Сподіваюся, що масштабного вторгнення не буде.

Про ефективність заяв західних країн

Те, що називаються конкретні дати можливого вторгнення, моя особиста думка, робиться правильно, бо це змінює характер гібридної війни.

Якщо пригадати, що було рік чи два тому, коли будь-який натяк із боку Росії на пуск ракети сприймався як тривога, ніхто не знав, що робити, і всі готувалися до війни. Всі відчували економічні наслідки, окрім Росії. То цього року ситуація кардинально змінилася. Цей керований жах від війни змістився в інший бік. США показали, що можуть робити такі інформаційні атаки, від яких ринки Росії падають, рубль падає.

Росія, можливо, сама навіть не рада, що рухає війська навколо України. Чи готова Росія нападати, ще не відомо. Тут є важливий розвиток, який може бути на користь України. Але справді пережити цю паніку і зрозуміти, що значна частина того, що відбувається навколо нас має інформаційний характер, — це складно.

Про візит Шольца в Україну

Я не бачу розбіжностей між Україною та Німеччиною, окрім постачання озброєння, яке регулюється внутрішнім німецьким законодавством. Німеччина взагалі не постачає озброєння у турбулентні зони: ні Росії, ні Україні, ні Азербайджану, ні Вірменії, ані Китаю, — нікуди, де є проблеми. У них таке законодавство.

Щодо "Північного потоку-2", то цей проєкт буде зупинений, якщо почнеться будь-яка російська агресія. Це було чітко заявлено під час зустрічі канцлера Німеччини з президентом США тиждень тому. Не було оголошено, який саме механізм буде задіяний, але було сказано, що є повна єдність союзників у рамках НАТО між Німеччиною та США.

Я думаю, що є повна єдність саме в цьому питанні між Німеччиною та Україною. Але якщо з нашого боку лунатимуть заяви, що треба зупинити цей проєкт до того, як почнеться вірогідне вторгнення Росії, то тут ймовірно будуть суперечності. Навряд чи позиція України буде почута, бо зупинка "Північного потоку-2" сприймається і в Сполучених Штатах, і в Німеччині як захід стримування. Тобто якщо буде напад — буде зупинка, якщо не буде нападу, то можливе певне продовження цього проєкту.

Про санкції проти Росії

Є комплекс заходів. Санкції плюс допомога Україні зброєю, плюс готовність країн НАТО до будь-якого розвитку подій. Також неготовність Китаю підтримувати Росію. Треба враховувати, що від 30 до 80% імпорту зерна в Китай йде з України. Тому немає жодних ознак того, що Китай підтримав би Росію в нападі на Україну. Дуже багато факторів, не треба шукати якусь конкретну зброю, яка зупинить Путіна, якщо він вирішить напасти на Україну. Це комплекс заходів: готовність до оборони, готовність НАТО до будь-якого розвитку подій і загалом міжнародна реакція.

Про виїзне засідання РНБО

Після виїзного засідання РНБО зазначили, що кількість членів територіальної оборони має сягати двох мільйонів громадян. Це сигнали. Звичайно, так швидко це не робиться, але сам факт того, що у 2014 році робилося стихійно, тепер робиться у рамках законодавства. Як сигнал це важливо. Навряд чи два мільйони за кілька місяців можна набрати, але прискорити запис сотні чи більше резервістів до сил територіальної оборони — це реальна мета.

Про ситуацію у Чорному та Азовському морях

Те, що флот Росії займає Чорне та Азовське моря, — це залякування і повторення ситуації весни минулого року. Тоді до літа тривала ситуація, коли були російські кораблі у Чорному та Азовському морях. Ці кораблі потрібні для того, щоб швидко з Криму перекинути десант на материк. Там берег України навколо Миколаєва справді незахищений. Але ж треба, щоб ці кораблі підійшли і завантажились. Російські експерти говорили, що це відбудеться вже в п’ятницю (11 лютого — ред.), але нічого до понеділка (14 лютого — ред.) ще не відбулося. За цим треба справді стежити і готуватися. Поки що це психологічний маневр.

Про зустріч країн-учасниць Віденського документа

Це дуже потужний крок процедурно. Від того моменту, як договір про звичайні Збройні Сили в Європі заморожений, від нього залишився Віденський документ. Він діє і визнається Росією. Там чорним по білому написано, що у разі великих переміщень військ по національній території, країна, яка цим стурбована, може зажадати упродовж 48 годин пояснень. Якщо пояснень немає, вона може зажадати інших пояснень і зібрати зустріч на рівні ОБСЄ.

Винесення цієї ситуації на міжнародний рівень з боку України — дуже важлива річ. Якщо така ситуація склалася, Росія заявляє, що США штучно нагнітають ситуацію, що нічого такого немає, але війська рухаються, то настав час, щоб Росія офіційно це пояснила в рамках Віденського документа, який вона підписала. Також дала пояснення у рамках ОБСЄ, що нічого особливого не відбувається, а якщо відбувається, то пояснити — що саме.

Це дуже потужний і слушний крок, щоб винести це питання на міжнародний рівень, на той форум, який опікується цими питаннями — ОБСЄ. Якщо Росія відмовиться, то зустріч не відбудеться у тому чи іншому форматі, і буде зрозуміло, хто приховує правду.

Що відомо

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.

13 лютого видання "Українська правда" опублікувало матеріал про те, що з України вилетіли понад 20 приватних і чартерних літаків з українськими олігархами та народними депутатами. Станом на 14 лютого понад 20 країн оголосили про скорочення персоналу дипломатичних місій у Києві або повної евакуації посольств до міст Західної України.

З 14 по 19 лютого Національна поліція України переведена на посилений режим несення служби, "щоб оперативніше реагувати на будь-які загрози безпеці громадян".

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