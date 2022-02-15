На Донеччині та Луганщині COVID-19 підтвердили у понад 2200 людей

Протягом 14 лютого COVID-19 підтвердили у 1 458 жителів Донеччини та у 772 жителі Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 31 людина, на Луганщині – двоє.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Минулої доби від коронавірусу одужали 1 384 хворих на Донеччині та 371 хворих на Луганщині.

За останню добу 14 лютого в Україні зафіксували майже 30 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, ушпиталили 1 889 людей, померли 305 хворих.

Що відомо

Протягом 13 лютого COVID-19 підтвердили у 737 жителів Донеччини та у 245 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 5 хворих.

Станом на 12 лютого за динамікою поширення коронавірусу в "червоній" зоні епіднебезпеки перебували п’ять областей України, у "жовтій" зоні – лише один регіон.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

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