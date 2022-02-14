На Донеччині та Луганщині COVID-19 виявили ще у майже 1000 людей

Протягом 13 лютого COVID-19 підтвердили у 737 жителів Донеччини та у 245 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 5 хворих.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Минулої доби від коронавірусу одужали 688 хворих на Донеччині та 155 хворих на Луганщині.

13 лютого щеплення від COVID-19 отримали 547 жителів Донеччини, з них першу дозу – 141, додаткову дозу отримали 63 людини, бустерну дозу – 75. На Луганщині вакцинувались 207 людей, першу дозу отримали 40, бустерну – 23.

За останню добу 13 лютого в Україні зафіксували 16 993 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, ушпиталили 2 270 людей, померли 142 хворих.

Що відомо

Протягом 12 лютого на Донеччині вакцинували першою дозою 349 людей, другу дозу отримали – 546. На Луганщині першою дозою вакцинували 134, другою – 343.

Станом на 12 лютого за динамікою поширення коронавірусу в "червоній" зоні епіднебезпеки перебували п’ять областей України, у "жовтій" зоні – лише один регіон.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

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