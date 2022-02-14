Поліція 14-19 лютого буде посилено нести службу. Що це означає

З 14 по 19 лютого Національна поліція України переведена на посилений режим несення служби, "щоб оперативніше реагувати на будь-які загрози безпеці громадян". Про це повідомив голова поліції Ігор Клименко.

За його словами, посилений режим роботи означає:

збільшення кількості патрулів, які забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок на вулицях;

розгортання додаткових ситуаційних центрів для цілодобового моніторингу оперативної обстановки в країні;

взяття під охорону об’єктів критичної інфраструктури, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що правопорядок в Україні захищають 300 тисяч поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії, рятувальників і прикордонників.

"Ми в Міністерстві внутрішніх справ не допустимо жодних сепаратистських проявів на кшталт тих, що були навесні 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку... Якщо якийсь "гіркін" спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний нашим спецназом без попередження та жодних вагань!", — підкреслив він.

Що відомо

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає до 130 тисяч. США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.

13 лютого видання "Українська правда" опублікувало матеріал про те, що з України вилетіли понад 20 приватних і чартерних літаків з українськими олігархами та народними депутатами. Станом на 14 лютого понад 20 країн оголосили про скорочення персоналу дипломатичних місій у Києві або повної евакуації посольств до міст Західної України.

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення

Військова допомога Україні на тлі загрози з боку Росії. Які країни допомагають озброюватися

Заборона роботи з банками та експорту технологій. Які санкції готують Росії у разі нападу на Україну

УП: за кордоном зараз перебувають 23 депутати. Зеленський закликав їх повернутися протягом доби

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу