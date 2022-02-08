Найреалістичнішим варіантом, як може початися російське вторгнення в Україну, є дестабілізація нашої держави зсередини. Таку думку міністр оборони України Олексій Резніков висловив 7 лютого в етері програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Спроба дестабілізації на наших вулицях, використовуючи так званих антивакцинаторів чи якихось людей, що незадоволені економічною політикою, або осіб, які незадоволені політичним устроєм, чи самі спроби змінити політичну владу в Україні — ось такі сценарії я розглядаю як ймовірні", — додав він.

Резніков також запевнив, що Україна наразі готова до розвитку подій, які передували російській агресії у 2014 році — захоплення адміністративних будівель, використання Москвою проросійського населення та перебування на українській території "зелених чоловічків".

Раніше міністр оборони заявив, що біля кордонів України перебувають близько 115 тисяч російських військових включно з контингентом у Білорусі та окупованому Криму. А проте, за даними Києва, Москва поки не формує ударні групи для вторгнення в Україну.

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