Найреалістичнішим варіантом, як може початися російське вторгнення в Україну, є дестабілізація нашої держави зсередини. Таку думку міністр оборони України Олексій Резніков висловив 7 лютого в етері програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.
"Спроба дестабілізації на наших вулицях, використовуючи так званих антивакцинаторів чи якихось людей, що незадоволені економічною політикою, або осіб, які незадоволені політичним устроєм, чи самі спроби змінити політичну владу в Україні — ось такі сценарії я розглядаю як ймовірні", — додав він.
Резніков також запевнив, що Україна наразі готова до розвитку подій, які передували російській агресії у 2014 році — захоплення адміністративних будівель, використання Москвою проросійського населення та перебування на українській території "зелених чоловічків".
Раніше міністр оборони заявив, що біля кордонів України перебувають близько 115 тисяч російських військових включно з контингентом у Білорусі та окупованому Криму. А проте, за даними Києва, Москва поки не формує ударні групи для вторгнення в Україну.
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Що відомо
- З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.
- Від початку листопада 2021 року, коли з'явилася інформацію про можливість повномасштабного нападу Росії на Україну, низка ЗМІ припускали можливість нападу в тому числі з території Білорусі. Наприкінці листопада Лукашенко заявив, що в разі конфлікту Росії та України Білорусь буде на боці Росії.
- США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.
- За даними Financial Times, під час перемовин у Москві президент Франції Еммануель Макрон домовився з російським візаві Володимиром Путіним, що Москва відведе війська з Білорусі після завершення там спільних військових навчань і потім не вдаватиметься до подібних маневрів.
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