Японія евакуює більшість співробітників посольства. Посол залишається

Прем'єр-міністр Японії Йосімаса Хаясі повідомив журналістам 12 лютого, що уряд наказав евакуювати більшість співробітників японського посольства в Києві. Посол Японії залишається в Україні.

Про це повідомляє Kyodo News.

У повідомленні сказано, що японський уряд визначив, що рівень небезпеки перебування японських громадян в Україні наразі є максимальним. А тому кількість співробітників японського посольства скоротиться до менш ніж 10 людей. При цьому, посол Японії Кунінорі Матсуда залишається в Україні.

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