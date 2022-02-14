Японія евакуює більшість співробітників посольства. Посол залишається

Прем'єр-міністр Японії Йосімаса Хаясі повідомив журналістам 12 лютого, що уряд наказав евакуювати більшість співробітників японського посольства в Києві. Посол Японії залишається в Україні.
Про це повідомляє Kyodo News.
У повідомленні сказано, що японський уряд визначив, що рівень небезпеки перебування японських громадян в Україні наразі є максимальним. А тому кількість співробітників японського посольства скоротиться до менш ніж 10 людей. При цьому, посол Японії Кунінорі Матсуда залишається в Україні.
Що відомо
- Американська влада закликала громадян США не їздити в Україну через посилення загрози російських військових дій та COVID-19. Ті, хто в Україні, мають виїхати зараз комерційним або приватним шляхом.
- Натомість Європейський Союз заявив, що не планує евакуації свого персоналу і продовжує діяльність у звичному режимі.
- Уряд Нідерландів закликав підданих королівства виїхати з України та відкриває центр надання екстреної допомоги у Львові.
- 24 січня Державний департамент США дозволив добровільний від’їзд американських державних службовців з посольства у Києві та наказав виїхати членам їх родин. Австралія, Німеччина і Канада також оголосили про евакуацію частини дипломатів та їхніх сімей з України, а Велика Британія заявила про скорочення складу дипломатичної місії.
- Водночас про відсутність намірів евакуювати дипломатів та членів їхніх сімей з України заявляли уряди Польщі та Латвії. Крім того, не планують вивезення дипломатичного персоналу Франція, Угорщина та Грузія, а також ЄС і НАТО.
- Під час пресконференції 10 лютого міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Москва може евакуювати частину своїх дипломатів з України у зв'язку з аналогічними діями Великої Британії та США.
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