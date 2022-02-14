Лідерка Гонконгу Керрі Лем заявила, що місто не може впоратися із "наступом" коронавірусної хвороби, хоча кількість смертей не більша, ніж під час піку захворювання два року тому. Однак нині щоденна кількість нових випадків COVID-19 збільшилася в 13 разів, про це повідомляє Reuters.

"Наступ п’ятої хвилі епідемії завдав Гонконгу важкого удару, і місто не може впоратися з цим. Ситуація вкрай погана, і уряд дуже стурбований через це", – заявила Лем.

Кількість інфікованих збільшилася у 13 разів за останні два тижні, з близько 100 випадків до 1300 за минулу добу. А витрати китайського автономного міста на протиепідемічні заходи сягнули майже 4 мільярдів доларів.

Також Гонконг збирається координувати зусилля з Китаєм для того, щоб впоратися з ситуацією. Раніше Китай заявляв, що допоможе місту з тестуванням, лікуванням та дотриманням карантинних заходів, із постачанням продуктів.

Експерти зазначають, що до початку березня кількість заражень щодня може складати до 28 000. Особливо вразливими, на думку експертів, є невакциновані люди старшого віку. Повідомляється, що наразі зайняті 90% ліжкомісць у палатах для пацієнтів з COVID-19.

При цьому Гонконг запровадив жорсткі карантинні обмеження: заборонив масові заходи, закрив школи, церкви та спортзали. Також обмеження на польоти зробили Гонконг одним із найбільш ізольованих мегаполісів у світі.

Що відомо

За останню добу 13 лютого в Україні зафіксували 16 993 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, ушпиталили 2 270 людей, померли 142 хворих.

Станом на 12 лютого за динамікою поширення коронавірусу в "червоній" зоні епіднебезпеки перебували п’ять областей України, у "жовтій" зоні – лише один регіон.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

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