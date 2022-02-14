За останню добу 13 лютого в Україні зафіксували 16 993 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, ушпиталили 2 270 людей, померли 142 хворих. Про це пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За минулу добу на коронавірус захворіли 1 447 дітей та 252 медпрацівників, подолали хворобу 9 388 людей. З початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 4 542 693 людей, одужали 3 788 395 хворих, зафіксовано 102 950 летальних випадків.

Також, за даними МОЗ, упродовж доби 13 лютого щеплення проти коронавірусу зробили 18 938. Першу дозу отримали 5 658 людей, другу дозу – 8 981 людина, додаткову дозу отримали 95 людей, бустерну дозу – 4 204 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено понад п'ятнадцять з половиною мільйонів людей, з них отримали першу дозу – 15 577 692 людини, отримали дві дози – 14 958 214 людей, отримали додаткову дозу – 23 748 людей, бустерну дозу – 567 242 людини. Загалом проведено 31 126 896 щеплень.

Що відомо

За добу 12 лютого в Україні зафіксували 24 518 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, ушпиталили 3 935 людей, померли 140 хворих.

Станом на 12 лютого за динамікою поширення коронавірусу в "червоній" зоні епіднебезпеки перебували п’ять областей України, у "жовтій" зоні – лише один регіон.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

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