У Києві тисячі людей вийшли на Марш єдності за Україну

У Києві 12 лютого близько тисячі людей вийшли Марш єдності за Україну на тлі загрози військового вторгнення Росії на українську територію.

Як повідомляє кореспондент Суспільного, акція стартувала у парку Шевченка. Організатори закликали українців забути про політичні суперечності, об’єднатися і виступити разом проти російської загрози.

Єлизавета Серватинська/Суспільне

"Ми хочемо показати, що українці не бояться погроз Путіна, не приймають його ультиматумів і чинитимуть опір незалежно від ситуації, яка може скластися з політичним керівництвом держави", — сказав Суспільному координатор Руху опору капітуляції Андрій Леус.

Єлизавета Серватинська/Суспільне

Він додав, що оскільки за результатами "нормандських" перемовин, які відбулися 10 лютого, Україна не пішла на поступки РФ, то акція носитиме не протестний, а мобілізаційний характер.

Одна з учасниць маршу Ганна Федькун розповіла Суспільному, що вже протягом восьми років, з початку агресії Росії, відчуває тривогу за Україну. А зараз, на тлі нової загрози Росії, це відчуття загострилося.

"Дуже важко сидіти вдома у своїй тривозі. Тому я прийшла сюди, щоб подивитися на цей натовп людей та розуміти, що я не одна така, щоб подолати тривогу і показати світу. що ми не здамося", — сказала вона.

Каріна Бугайченко /Суспільне Ганна Федькун, учасниця Маршу єдності за Україну

Єлизавета Серватинська/Суспільне

Єлизавета Серватинська/Суспільне

Єлизавета Серватинська/Суспільне

Єлизавета Серватинська/Суспільне

Єлизавета Серватинська/Суспільне

Єлизавета Серватинська/Суспільне

Каріна Бугайченко /Суспільне

Каріна Бугайченко /Суспільне

Каріна Бугайченко /Суспільне

Каріна Бугайченко /Суспільне

Що відомо

6 лютого у Києві іноземці влаштували Міжнародний марш єдності за Україну (International Unity March for Ukraine) на тлі загрози вторгнення РФ.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Більше десятка країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз заявив, що не планує евакуації свого персоналу і продовжує діяльність у звичному режимі.

Послиня Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс та голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявили, що залишаться у Києві попри рекомендації виїхати з країни на тлі загрози вторгнення Росії.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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