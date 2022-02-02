ДТП, у якому звинувачують народного депутата Олександра Трухіна, сталася 23 серпня 2021 року під Києвом, постраждали шестеро людей. Одразу після аварії ЗМІ повідомили, що водієм Audi A8, який власне скоїв дорожню пригоду, що зачепила три авто, був Олександр Трухін. Також лунали припущення, що він міг бути за кермом в нетверезому стані та намагатися уникнути відповідальності.

Трухін спочатку відмовився від спілкування з журналістами, на дзвінки не відповідав, а колеги по фракції на камери оминали цю тему. Згодом Трухін все ж таки підтвердив свою участь у ДТП, але сказав, що розповідати деталі йому заборонили слідчі.

1 лютого видання "Українська правда" опублікувало власне розслідування резонансної події з відеопідтвердженнями того, що Трухін намагався уникнути відповідальності, пропонував хабаря поліцейським, обіцяв "домовитися" з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським і тричі відмовився здати тест на алкоголь. Суспільне зібрало все, що відомо про резонансну подію.

Що відомо про аварію

Аварія сталася 23 серпня 2021 року на Бориспільському шосе. Зіткнулись автомобілі Audi A8, Ford та Daewoo. Audi A8 врізався в Ford, який зачепив Daewoo. На місце виїжджали декілька швидких. Серед шести постраждалих людей був очільник Комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі, який потрапив до лікарні із важкими травмами.

Фото: Костянтин Андріюк/Facebook У ДТП постраждали шестеро осіб

Про гучну аварію одразу повідомили низка ЗМІ, однак за добу майже всі вони видалили цю новину, а також будь-які згадки про можливу участь в трощі нардепа Трухіна. Видання ІА "Центр новин" Ольга Витак, головний редактор видання "Трибуна" Олег Щербаков, автор автопроєкту "Зупини_Лося" Костянтин Андріюк розповіли, що після публікації новини про ДТП з участю Трухіна з невідомої адреси на їх скриньки прийшли пропозиції "на комерційних засадах" видалити матеріал про інцидент.

Протягом майже двох тижнів Трухін не відповідав на запити журналістів. 7 вересня він заявив, що ​​коментувати ДТП йому нібито заборонили слідчі, що він не просив ЗМІ видаляти новини про подію і що він не був п’яний під час аварії.

wikipedia.org Народний депутат Олександр Трухін

"Я не був п'яним. Я можу вам точно сказати, що я не винен", — заявив він.

Що показали журналісти у розслідуванні

Розслідування аварії з Трухіним базується на свідченнях поліцейського Сергія Петрика, який був в той день на патрулюванні і працював на місці пригоди. Петрик працював із увімкненою нагрудною камерою, тому всі події фіксувалися. На запису у кадрі можна впізнати нардепа та почути розмови. Трухін зокрема каже, що поспішає в Київ на голосування у Верховній раді за Кримську платформу та декілька разів намагається піти з місця ДТП. Також чутно слова “я тихенько піду”. Крім того, нардеп стверджує, що не він був за кермом.

"Пам’ятаю, що пан Трухін переліз в подальшому через паркан, через відбійник і пішов в ліс розмовляти по телефону. І я розумію, що людина може піти, покинути місце пригоди, і я можу втратити свідка", – згадує на прохання журналістів події того дня Петрик.

Трухін також каже правоохоронцям про спортивну сумку, в якій, за його словами було 150 тисяч. Поліцейський Петрик каже: ці гроші були згадані, як засіб "вирішення питання": "Як і нам пропонував, так і учасникам дорожньо-транспортної пригоди, що проблем ніяких не буде.

Реакція правоохоронців

Міністерство внутрішніх справ вранці 2 лютого зробило заяву щодо намагань депутата домовитись з міністром: "Наголошуємо, що всі намагання представляти суть справи так, що нібито народний депутат України О. Трухін про щось намагався "домовитись" із міністром внутрішніх справ України не відповідають дійсності ", — заявили у відомстві.

Там нагадали, що справу було передано до Державного бюро розслідувань, коли з'явилися докази того, що за кермом авто, яке фігурувало у ДТП, міг бути депутат, бо нардеп є "спеціальним суб’єктом кримінального провадження".

У ДБР вранці 2 лютого повідомили, що у слідства не було відео, які опублікували журналісти, а патрульний нібито не надав слідчим тієї інформації, яку передав журналістам: "Оскільки камери відеофіксації на ділянці траси, де сталася пригода, на момент ДТП ще не були встановлені, ДБР зверталося до громадян з проханням надати додаткові фото- та відео записи задля прискорення розслідування. На жаль, дане звернення не призвело до очікуваного результату".

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова доручила відкрити кримінальне провадження, оскільки, написала вона, "мова вже йде не тільки про участь в ДТП. Абсолютно очевидно, що питань для вивчення набагато більше". Провадження розпочато за ч.1 ст. 369 КК України. Розслідувати це Венедіктова доручила Національному антикорупційному бюро.

Реакція "Слуг народу"

2 лютого голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила про рішення виключити з лав Трухіна з політсили. Фракція “слуг” почала збір підписів про скликання позачергового засідання парламенту. Голова фракції "СН" Давід Арахамія заявив, що йому і колегам "соромно за поведінку Трухіна" і йому "не місце ні у фракції, ні у партії "Слуга народу".

Президент Володимир Зеленський підтримав слова Арахамії та позицію партії, зазначивши, що “всі одноголосно підтримують позицію звільнити Трухіна”.

Зазначимо, що раніше Зеленський не охоче коментував ДТП за участі депутата. На пресмарафоні 26 листопада, він висловив сумнів, що за кермом був Трухін: "Десь читаю, якісь ЗМІ питають. Була ДТП, нічого тут страшного немає. Не хочу звертати на це великої уваги".

Що каже Трухін

Після публікації розслідування про аварію та суспільного резонансу увечері 2 лютого Олександр Трухін заявив про готовність скласти депутатський мандат, якщо того "вимагатимуть ситуація та його команда". Він не збирається спростовувати факт втечі з місця ДТП, повідомив Трухін у коментарі наданому інформагентству "Інтерфакс".

"Я усвідомлюю свою політичну відповідальність і розумію рішення своїх однопартійців і колег по фракції... Я не приховую, що хотів якнайшвидше піти з місця аварії. Я усвідомлював свій статус народного депутата, і передбачав публічний резонанс, до якого призведе аварія незалежно від того, винен я чи ні. Я не втік і не ховався з місця аварії ще до прибуття поліцейських, а хотів піти, коли вже було надано допомогу всім учасникам ДТП. Якщо команда та ситуація змусить скласти мандат, я готовий понести цю відповідальність", — розповів нардеп, додавши, що йому "соромно та прикро, що опинився в центрі такого скандалу".

Суспільне намагалося зв'язатися з нардепом щодо уточнення його заяв на тлі останніх подій, але телефон парламентаря було вимкнено.

Хто такий Олександр Трухін

Олександру Трухіну 35 років. Він родом із Каменського. У 2019 році був обраний депутатом Верховної ради 9 скликання від партії "Слуга Народу" за виборчим округом №40 (Дніпропетровська область). Член однойменної фракції, заступник голови парламентського комітету з питань бюджету. У травні 2021 року Трухін очолив обласний осередок “СН” на Полтавщині.

За даними руху "Чесно", у 2019 році Трухін найменше підтримував законопроєкти партії серед нардепів-"слуг" Полтавщини. Він, зокрема, не підтримав проєкт щодо звільнення очільника МВС Арсена Авакова і був за те, щоб залишити його в Кабміні. Голосував за постанову про зняття з посади генпрокурора Руслана Рябошапки і за призначення Ірини Венедіктової керівником Офісу генпрокурора.

Трухін брав участь у координації "Великого будівництва", пише “УП”. За даними видання, Трухін фактично керував бюджетним комітетом Ради. Зокрема у серпні 2020, з ініціативи Трухіна Рада перерозподілила кошти держбюджету, виділивши "Укравтодору" 2,16 млрд гривень (ці гроші мали піти на житлові субсидії - ред.) на покращення доріг і будівництво шляхопроводу.

Трухін був серед ініціаторів поправок до закону "Про публічні закупівлі", які дозволили закупити товари та послуги для святкування 30-річниці Незалежності за закритою переговорною процедурою. Так за відкриті торги винесли будівництво кількох великих об’єктів, зокрема розбудову євроколії Київ-Львів-Скнилів і завершення будівництва "Охматдиту".

Перш ніж потрапити до Верховної ради, Трухін у 2015 році був обраний депутатом Полтавської обласної ради від "Блоку Петра Порошенка "Солідарність".

Перша дружина Трухіна Ксенія Мартинова – донька одного з найбагатших і найвпливовіших людей Дніпра, бізнесмена і партнера Ігоря Коломойського, Олексія Мартинова. Коли в серпні 2021 року сталося ДТП, ЗМІ згадали ще одну аварію. У 2009 році у Дніпрі була збита 62-річна жінка, згодом правоохоронці повідомили, що за кермом була Мартинова. Зараз Трухін одружений вдруге, має двох синів.

У декларації за 2020-й рік він вказав, що є власником більш як сотні земельних ділянок у Полтавській області, площею 484-486 кв. м. кожна. Ще кількадесят – в оренді чи за правом користування. Вартість землі в декларації не вказана. У 2019 році Трухін, згідно з декларацією, отримав по 11 млн гривень від батьків.

Трухін має квартиру у Дніпрі (площа 120,6 кв.м., коштує 1 000 980 гривень). Також квартира площею 98,6 кв.м. зареєстрована на його дружину Лілію (вартість нерухомості не зазначена). Крім цього, Трухін орендує номер в готелі “Київ”, призначений для проживання народних депутатів не з Києва, а його дружина орендує квартиру у столиці.

Нардеп задекларував зареєстровану рушницю 12 калібру та орендований легковий автомобіль Volkswagen Touareg 2018 року випуску вартістю 2,5 млн гривень. Також депутат зберігає 20 млн 775,7 тисячі гривень готівкою, ще понад 150 тисяч гривень та 1 долар на рахунках у "ПриватБанку".

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