Редакція видання "Українська правда" передала Національному антикорупційному бюро відеозапис з натільної камери співробітника поліції, на якому зафіксовано, як нардеп Олександр Трухін намагається втекти після влаштованої ним ДТП та пропонує правоохоронцю хабар.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник відділу розслідувань "Української правди" Михайло Ткач.

"На запит НАБУ в рамках кримінального провадження, в якому вивчаються обставини пропозиції надання неправомірної вигоди працівникам поліції народним депутатом Трухіним, сьогодні передали наявні у редакції відеоматеріали", — написав він.

Раніше під час спілкування з журналістами міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що був вражений появою відео із натільної камери співробітника поліції, на якому зафіксований Трухін після аварії.

"Коли мені доповідали про це ДТП свого часу, у серпні, мені сказали, що з показів свідків є різні дані, хто був за кермом, тому слідчий направив клопотання до прокуратури з пропозицією передати його для дослідження в Державне бюро розслідувань. Мені сказали, що не всі екіпажі обладнані боді-камерами. На той час мені сказали, що цих записів немає", — розповів міністр.

За його словами, нині Національна поліція проводить службове розслідування.

"Я думаю, що вони прокоментують найближчим часом, яким чином, де це відео могло бути передане чи зникло. Ми це побачимо", — пообіцяв Монастирський.

Що відомо

ДТП, у якому звинувачують народного депутата Олександра Трухіна, сталася 23 серпня 2021 року під Києвом, постраждали шестеро людей. Одразу після аварії ЗМІ повідомили, що водієм Audi A8, який власне скоїв дорожню пригоду, що зачепила три авто, був Олександр Трухін. Також лунали припущення, що він міг бути за кермом в нетверезому стані та намагатися уникнути відповідальності.

Трухін спочатку відмовився від спілкування з журналістами, на дзвінки не відповідав, а колеги по фракції на камери оминали цю тему. Згодом Трухін все ж таки підтвердив свою участь у ДТП, але сказав, що розповідати деталі йому заборонили слідчі.

1 лютого видання "Українська правда" опублікувало власне розслідування резонансної події з відеопідтвердженнями того, що Трухін намагався уникнути відповідальності, пропонував хабаря поліцейським, обіцяв "домовитися" з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським і тричі відмовився здати тест на алкоголь.

2 лютого Офіс генпрокурора відкрив кримінальну справу через пропозицію Трухіним хабаря співробітнику поліції. Того ж дня нардеп визнав, що намагався втекти з місця ДТП та заявив, що готовий скласти мандат.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу