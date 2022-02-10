Водію, який заявив, що був за кермом під час смертельної ДТП на трасі поблизу Чугуєва, оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.
Підозру оголосили за ч. 2 ст. 286 та ч. 3 ст. 135 (порушення правил дорожнього руху; залишення в небезпеці, що спричинило смерть людини), повідомив ввечері 10 лютого речник обласної прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.
За його словами, водію 50 років. За даними прокуратури, чоловік, який визнав причетність до смертельної аварії, прийшов до поліції вранці 10 лютого. Він заявив, що не знав про наїзд на людину, а думав, що збив тварину або наїхав на якийсь предмет.
У суді прокуратура наполягатиме на запобіжному заході у вигляді тримання під вартою, сказав Чубенко.
Особу загиблого не встановили — на вигляд йому близько 50 років.
Що відомо
- 10 лютого "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомила, що на Харківщині під колесами автомобіля з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського загинув чоловік. Сам бізнесмен у коментарі медіагрупі "Об'єктив" сказав, що дізнався про це вранці 10 лютого, а до цього спав. Чи причетний автомобіль з його кортежу до ДТП, бізнесмен не підтвердив і не спростував. Чи відомо Ярославському, де були авто з його кортежу, поки він спав, бізнесмен відповів: "Спитайте у кортежу".
- В МВС заявили, що поліція викличе Ярославського на допит як можливого учасника ДТП під Харковом.
- На місці аварії залишилися деталі з Mercedes-Benz: на таких їздить Ярославський.
- В компанії Олександра Ярославського DCH заявили, що за кермом був не бізнесмен, а "водій, який працює в одній з допоміжних служб DCH": "Вночі, направляючись до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості скоїв наїзд на перешкоду, характер якої в ході руху не розпізнав".
- Ярославський покинув межі України — вилетів до Лондона.