Водію, який заявив, що був за кермом під час смертельної ДТП на трасі поблизу Чугуєва, оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Підозру оголосили за ч. 2 ст. 286 та ч. 3 ст. 135 (порушення правил дорожнього руху; залишення в небезпеці, що спричинило смерть людини), повідомив ввечері 10 лютого речник обласної прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.

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За його словами, водію 50 років. За даними прокуратури, чоловік, який визнав причетність до смертельної аварії, прийшов до поліції вранці 10 лютого. Він заявив, що не знав про наїзд на людину, а думав, що збив тварину або наїхав на якийсь предмет.

У суді прокуратура наполягатиме на запобіжному заході у вигляді тримання під вартою, сказав Чубенко.

Особу загиблого не встановили — на вигляд йому близько 50 років.

Що відомо