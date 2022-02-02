Трухін визнав, що тікав з місця ДТП та готовий скласти мандат

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Трухін заявив про готовність скласти депутатський мандат, якщо того вимагатимуть ситуація та його команда. Нині він не збирається спростовувати факт втечі з місця ДТП. Про це він повідомив у коментарі інформагентству "Інтерфакс".

"Я усвідомлюю свою політичну відповідальність і розумію рішення своїх однопартійців і колег по фракції... Я не приховую, що хотів якнайшвидше піти з місця аварії. Я усвідомлював свій статус народного депутата, і передбачав публічний резонанс, до якого призведе аварія незалежно від того, винен я чи ні. Я не втік і не ховався з місця аварії ще до прибуття поліцейських, а хотів піти, коли вже було надано допомогу всім учасникам ДТП. Якщо команда та ситуація змусить скласти мандат, я готовий понести цю відповідальність", — розповів нардеп.

Трухін заявив, що йому соромно та прикро, що опинився в центрі такої ситуації.

"Щодо моєї поведінки на місці аварії. Мені соромно. У стані шоку я дійсно наговорив багато дурниць, які в звичайному стані я не повторив би. Я хотів би вибачитися перед усіма, кого торкнулася моя реакція в шоковому стані", — зазначив нардеп.

Трухін заявив, що його поведінці "навряд чи є виправдання".

"Я розумію, що зараз багатьох обурюють емоції та бажання приписати мені всі можливі злочини, але я не давав нікому хабаря, не брав хабаря, і дякувати Богові, в результаті аварії всі залишилися живі та здорові", – зазначив Трухін.

Він також додав, що всі 5 місяців співпрацював із правоохоронцями, проводив слідчі заходи, давав свідчення та надав співробітникам ДБР і Національної поліції всю інформацію.

Що відомо

ДТП, у якому звинувачують народного депутата Олександра Трухіна, сталася 23 серпня 2021 року під Києвом, постраждали шестеро людей. Одразу після аварії ЗМІ повідомили, що водієм Audi A8, який власне скоїв дорожню пригоду, що зачепила три авто, був Олександр Трухін. Також лунали припущення, що він міг бути за кермом в нетверезому стані та намагатися уникнути відповідальності.

Трухін спочатку відмовився від спілкування з журналістами, на дзвінки не відповідав, а колеги по фракції на камери оминали цю тему. Згодом Трухін все ж таки підтвердив свою участь у ДТП, але сказав, що розповідати деталі йому заборонили слідчі.

1 лютого видання "Українська правда" опублікувало власне розслідування резонансної події з відеопідтвердженнями того, що Трухін намагався уникнути відповідальності, пропонував хабаря поліцейським, обіцяв "домовитися" з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським і тричі відмовився здати тест на алкоголь.

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