Арахамія просить скликати позачергове засідання Ради через Трухіна і не тільки

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія хоче скликати позачергове засідання Верховної ради, щоб заслухати міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, генеральну прокурорку Ірину Венедіктову і директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачов про справи, що стосуються народних депутатів.

Як зазначив Арахамія у заяві, останнім часом до правоохоронних органів накопичилося багато питань щодо справ народних депутатів Олександра Трухіна, Сергія Кузьміних, Олега Воронька, Артема Дмитрука, Петра Порошенка, Віктора Медведчука і застарілих розслідувань стосовно Олександра Юрченка та Ярослава Дубневича.

"Тому я ініціюю проведення позачергового засідання Верховної Ради, на якому ми маємо заслухати Міністра внутрішніх справ, Генерального прокурора і голову ДБР щодо справ народних депутатів. Ніхто з них не повинен ховатися від відповідальності за депутатським мандатом чи партійним квитком", — йдеться у заяві.

Про які справи йдеться

Сергія Кузьміних 28 січня затримали під час спільної операції НАБУ, САП та ОГП на отриманні хабаря 558 тисяч гривень. Повідомляється, що народний депутат сприяв укладенню контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

28 січня правоохоронці провели обшуки в Олега Воронька у межах кримінального провадження за фактом підроблення документів. Національне агентство з питань запобігання корупції склало на депутата протокол про вчинення адмінправопорушення, передбаченого статтею 172-4 — порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Під час судового розгляду у Печерському суді депутат нібито надав підроблені документи – протокол зборів з інформацією про його звільнення з посади директора.

16 червня в Одесі відвідувачі приймальні народного депутата Артема Дмитрука заявили про напад з боку охоронців парламентаря. Сам Дмитрук у коментарі Суспільному заперечив наявність особистої охорони та заявив, що сутички спровокували.

17 вересня Офіс генпрокурора вручив підозру Олександру Юрченку в отриманні неправомірної вигоди у великому розмірі. Він нібито просив хабар у сумі 13 тисяч доларів за внесення пропозицій до законопроєкту та у подальшому 200 тисяч доларів США для підкупу народних депутатів-членів комітету за голосування за подані ним пропозиції.

31 жовтня Верховна рада зняла недоторканність з депутата Ярослава Дубневича і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності. За версією слідства, нардеп причетний до махінацій під час проведення держзакупівель для Укрзалізниці: в парламенті попереднього скликання він був головою транспортного комітету. Нібито, внаслідок цих оборудок, підконтрольні Дубневичу компанії-посередниці отримали 93 мільйони гривень.

Що відомо

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