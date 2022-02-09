ДТП з Трухіним. Поліцейські заявили, що їм не пропонували хабаря — ДБР

Поліцейські, які 23 серпня 2021 року прибули на місце аварії з народним депутатом Олександром Трухіним ("Слуга народу") заявили, що їм не пропонували хабарів.

"Що стосується можливої пропозиції надання Трухіним неправомірної вигоди. Під час повторного допиту поліцейські повідомили, що особисто їм грошові кошти у якості неправомірної вигоди не пропонувались", — повідомив голова Державного бюро розслідувань після допиту правоохоронців.

Він також відзначив, що ДБР двічі зверталося до Нацполіції з проханням надати відео з реєстраторів поліцейських: перший запит надійшов за два дні після ДТП — 25 серпня. Тоді відповіді не було і ДБР повторно надіслав запит 3 вересня, однак 28 вересня 2021 року від НПУ надійшла відповідь, що 30-тиденний строк зберігання відеозаписів минув у зв'язку з чим відеозаписи відсутні.

Сухачов також повідомив, що наразі у справі допитано 12 осіб як учасників подій, так і очевидців.

Що відомо

ДТП, у якому звинувачують народного депутата Олександра Трухіна, сталася 23 серпня 2021 року під Києвом, постраждали шестеро людей. Одразу після аварії ЗМІ повідомили, що водієм Audi A8, який власне скоїв дорожню пригоду, що зачепила три авто, був Олександр Трухін. Також лунали припущення, що він міг бути за кермом в нетверезому стані та намагатися уникнути відповідальності.

Трухін спочатку відмовився від спілкування з журналістами, на дзвінки не відповідав, а колеги по фракції на камери оминали цю тему. Згодом Трухін все ж таки підтвердив свою участь у ДТП, але сказав, що розповідати деталі йому заборонили слідчі.

1 лютого видання "Українська правда" опублікувало власне розслідування резонансної події з відеопідтвердженнями того, що Трухін намагався уникнути відповідальності, пропонував хабаря поліцейським, обіцяв "домовитися" з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським і тричі відмовився здати тест на алкоголь.

2 лютого Офіс генпрокурора відкрив кримінальну справу через пропозицію Трухіним хабаря співробітнику поліції. Того ж дня нардеп визнав, що намагався втекти з місця ДТП та заявив, що готовий скласти мандат.

Редакція видання "Українська правда" заявила, що передала НАБУ відеозапис з натільної камери співробітника поліції, на якому зафіксовано, як Трухін намагається втекти після влаштованої ним ДТП та пропонує правоохоронцю хабар.

Патрульний поліцейський Сергій Петрик, який 23 серпня 2021 року найпершим прибув на місце аварії з народним депутатом Олександром Трухіним ("Слуга народу") і запис із нагрудної камери якого оприлюднили журналісти, пояснив, чому одразу не повідомив керівництву про відео, на якому парламентарій начебто пропонує хабар у 150 тисяч доларів.

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