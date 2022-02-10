"Російське вторгнення стане катастрофою не тільки для України" —Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про підтримку України в оприлюдненому у Twitter відео.
“Україна не вимагає нічого, крім миру та суверенітету, можливості обирати свою долю та шукати власних союзів як будь-яка інша незалежна держава. Британія завжди відстоювала ці принципи, і зараз ми не відступимо”, — наголосив Джонсон.
За словами Бориса Джонсона, який у четвер, 10 лютого, відвідав штаб-квартиру НАТО у Брюсселі, нинішня ситуація біля кордонів України — це найбільша загроза системі європейської безпеки після "холодної війни".
Коментуючи протистояння західних патнерів України загрозі російської агресії, Джонсон розповів про підготовку жорсткого пакету економічних санкцій, які автоматично застосують у разі російського вторгнення. Йдеться також і про зміцнення східних кордонів НАТО.
Джонсон додав, що Велика Британія продовжує підтримувати Україну. Він також закликав Захід бути єдиним і рішучим, щоб уникнути російського вторгнення. Воно, за його словами, стане катастрофою не тільки для України, а й для Росії і для всього світу.
Що відомо
- До Польщі у четвер, 10 лютого, військово-транспортним літаком королівських сил прилетів військовий контингент збройних сил Великої Британії.
- У міжнародному аеропорту "Бориспіль" 9 лютого приземлився літак Великої Британії та два літаки Сполучених Штатів Америки. Вони доставили військове спорядження для Збройних сил України.
- Велика Британія передасть Україні ракетне озброєння для можливого захисту від Чорноморського флоту Росії у Чорному та Азовському морях. Про це повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.
- 1 лютого Борис Джонсон зустрівся з Володимиром Зеленським у Києві. За підсумками зустрічі сторони домовилися про спільні дії задля забезпечення миру, безпеки, стабільності у чорноморському регіоні. Крім того, Сполучене Королівство виділяє майже 2 млрд фунтів на забезпечення проєктів у сфері інфраструктури та енергетики.
- Уряд Великої Британії планує виділити Україні допомогу у розмірі 88 мільйонів фунтів стерлінгів для боротьби з корупцією та підтримки енергетичного сектору країни на тлі візиту до Києва прем’єр-міністра Бориса Джонсона.
- Британський прем'єр повідомив, що запропонує НАТО удвічі наростити чисельність своїх військ, дислокованих у Східній Європі, у відповідь на скупчення російських військ на кордоні з Україною.
- Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.
- 25 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.
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