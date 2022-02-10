"Російське вторгнення стане катастрофою не тільки для України" —Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про підтримку України в оприлюдненому у Twitter відео.

“Україна не вимагає нічого, крім миру та суверенітету, можливості обирати свою долю та шукати власних союзів як будь-яка інша незалежна держава. Британія завжди відстоювала ці принципи, і зараз ми не відступимо”, — наголосив Джонсон.

За словами Бориса Джонсона, який у четвер, 10 лютого, відвідав штаб-квартиру НАТО у Брюсселі, нинішня ситуація біля кордонів України — це найбільша загроза системі європейської безпеки після "холодної війни".

Коментуючи протистояння західних патнерів України загрозі російської агресії, Джонсон розповів про підготовку жорсткого пакету економічних санкцій, які автоматично застосують у разі російського вторгнення. Йдеться також і про зміцнення східних кордонів НАТО.

Джонсон додав, що Велика Британія продовжує підтримувати Україну. Він також закликав Захід бути єдиним і рішучим, щоб уникнути російського вторгнення. Воно, за його словами, стане катастрофою не тільки для України, а й для Росії і для всього світу.

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