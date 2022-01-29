Між президентом Володимиром Зеленським та адміністрацією американського лідера Джо Байдена зростає напруженість через розбіжності щодо загрози нападу на Україну з боку Росії.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Співрозмовники телеканалу стверджують, що начебто Зеленському та його помічникам набридла "надмірна увага" США до російської загрози, що, на думку української сторони, сіє паніку всередині країни та провокує економічні потрясіння. У Києві незадоволені, що Вашингтон відмовляється застосовувати превентивні санкції проти Росії, а натомість ухвалив рішення про евакуацію дипломатів з України, яке Зеленський назвав "помилкою".

"Евакуація дипломатів – це помилка для України. У такій ситуації усі мають бути на місці. Навіть у Маріуполі, де можна почути постріли, греки нікого не забрали. Це важливий сигнал. Я вважаю, що дипломати мають бути тут. Ми знаємо, що капітани останніми залишають корабель, а я вважаю, що у нас не "Титанік", – сказав український лідер в інтерв’ю іноземним ЗМІ.

За даними видання, своєю чергою Байдена та його адміністрацію дратує те, що Зеленський применшує російську загрозу.

"Чому ви починаєте сварку зі США? Навіщо витоку та спотворення інформації, якщо США — чи не єдиний ваш справжній друг? І навіщо просити більше зброї, якщо ви кажете, що загроза не змінилася?", – заявив співрозмовник CNN, звертаючись до української сторони.

Водночас видання Politico пише, що Зеленський побоюється, що Вашингтон навмисно перебільшує загрозу вторгнення Росії на українську територію, щоб укласти з Москвою угоду, яка, зокрема, може передбачати надання російській стороні більшого контролю над Донбасом. Проте адміністрація Байдена неодноразово заперечувала це. Як зазначається, для Зеленського важливо висловити впевненість у тому, що Україна, США та Європа можуть стримати РФ від чергового вторгнення.

Що відомо

Президент США Джозеф Байден заявив, що Штати найближчим часом перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи на тлі зростання побоювань щодо можливого вторгнення Росії в Україну.

26 січня США передали Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Також свою відповідь передали представники НАТО. Вимоги РФ містили нерозширення НАТО на схід та гарантії невступу України до Альянсу.

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що у разі початку агресії Росії щодо України газогін "Північний потік-2" не зможе почати працювати. За його словами, можливість реалізації газопроводу є саме важелем впливу Заходу на відносини з Росією.

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у разі, якщо Росія наважиться на збройну агресію проти України, країни Заходу зможуть відповісти їй політичними та фінансовими санкціями.

В Amnesty International попередили, що вторгнення Росії в Україну матиме руйнівні наслідки для всього регіону. При цьому в організації заявили, що РФ звикла нехтувати міжнародним гуманітарним правом під час ведення бойових дій.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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