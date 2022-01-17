Міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок прибула 17 січня з офіційним візитом до Києва. Вона заявила, що Захід готовий до переговорів з Росією щодо деескалації на кордонах України. При цьому Німеччина виключає будь-які поступки з принципових питань, зазначивши, що суверенітет та територіальна цілісність України не є предметом для обговорення.

Про це Аналена Бербок заявила на спільній із главою МЗС України Дмитром Кулебою пресконференції.

"Суверенітет та територіальна цілісність України — не є предметом для обговорення для мене. Нова агресія (Росії — ред.) матиме велику ціну. Ми готові провести серйозний діалог з Росією, оскільки дипломатія — це єдиний доречний шлях для того, щоб розрядити дуже напружену ситуацію зараз", — заявила Бербок.

Вона загадала попередні візити європейських дипломатів до України та додала, що жодних переговорів про Україну без її участі проводити не збираються.

"Я також дуже чітко дала зрозуміти, що ми не говоримо про Україну без України. Тому одразу після вступу на посаду ми провели телефонну розмову та обговорюємо тісно наші кроки в НАТО і з Україною. Тому був тут Жозеп Боррель, тому я тут сьогодні", — зазначила очільниця німецького МЗС.

Бербок анонсувала свій візит на лінію розмежування на тлі посилення обстрілів, через які також страждає цивільне населення.

"Ми поїдемо до лінії розмежування на Донбасі, оскільки в останні тижні отримую інформацію про те, наскільки страждає цивільне населення", — додала політикиня.

"Сьогодні з німецькими співробітниками, працівникам ОБСЄ поговорила й отримала інформацію про гуманітарну ситуацію на Донбасі — вона більш ніж гнітюча, особливо, о цій порі року, аби цьому запобігти, необхідний прогрес в імплементації Мінських угод".

Також міністерка закордонних справ промовилася про перші кроки з оживлення "нормандського формату", додавши, що європейці не очікували серйозного прориву від низки дипломатичних переговорів із Росією.

"Позаду нас тиждень серйозних розмов з Росією. Ми звичайно не очікували прориву після років мовчання. Ми не поступимося нашим принципам. Будь-яка країна не має права нав'язувати іншій країні, в якому напрямку їй розвиватися, які підтримувати відносини і які союзи укладати. Предметом переговорів ніхто не може зробити суверенність України", — заявила вона.

В контексті нещодавньої кібератаки на державні сайти України, Бербок повідомила, що направлять з Берліну фахівця з кібербезпеки, який допомагатиме Україні боронити кіберпростір від російських атак.

"Ми запропонували направити експерта з кібербезпеки для підтримки, для розслідування, щоб на місці підтримати кіберпростір України", — підсумувала Бербок.

Що відомо

Бербок визначила цілі свого візиту до Києва та Москви. У столицях України та Росії вона хоче з'ясувати, наскільки сторони готові до дипломатичного врегулювання конфлікту. У Києві вона обговорюватиме ініціативи з модернізації сталої української енергетики, розвиток ринку зеленого водню та пропозиції підтримки кіберзахисту.

5 січня Бербок відвідала Вашингтон, де провела переговори з американськими політиками. Однією з тем перемовин стала російська агресія проти України.

Німецьке видання Bild повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц має намір до кінця січня провести перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним.

21 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц провів першу розмову в статусі німецького лідера з президентом Росії Володимиром Путіним. Зокрема, Шольц висловив занепокоєння з приводу нарощуванням російських військ біля українського кордону й закликав до деескалації.

15 грудня президент Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із німецьким канцлером Олафом Шольцом. Сторони обговорили, зокрема, можливе членство України в НАТО.

Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає захист безпеки та суверенітету України найважливішим питанням сьогоднішнього порядку денного. Цієї теми він торкнувся і під час телефонної розмови з президентом США Джозефом Байденом.

У грудні віце-канцлер, міністр економіки та енергетики в новому уряді Німеччини Роберт Габен заявив, що "Північний потік-2" є геополітичною помилкою.

У кінці грудня 2021 року держсекретар США Ентоні Блінкен, а також міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Британії провели телефонну розмову та скоординували позиції в питання протидії подальшій російській агресії проти України.

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