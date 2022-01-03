Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 5 січня відвідає Вашингтон, де проведе переговори з американськими політиками. Однією з тем перемовин стане російська агресія проти України.

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, під час свого першого офіційного візиту до США Бербок зустрінеться з держсекретарем Ентоні Блінкеном. Окрім відносин України та Росії, сторони обговорять "майбутній діалог з Росією", зовнішню політику, питання клімату та зміцнення демократій.

Своєю чергою речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт повідомив, що цього тижня політичні радники лідерів країн "Нормандської четвірки" проведуть зустрічі у різних форматах, пише "Укрінформ". Розмова між представниками Німеччини, Франції та Росії відбудеться окремо. Українську сторону на рівні політичних радників представлятиме керівник Офісу президента Андрій Єрмак. При цьому Гебештрайт не уточнив дату зустрічі.

Що відомо

Німецьке видання Bild повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц має намір до кінця січня провести перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним.

21 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц провів першу розмову в статусі німецького лідера з президентом Росії Володимиром Путіним. Зокрема, Шольц висловив занепокоєння з приводу нарощуванням російських військ біля українського кордону й закликав до деескалації.

15 грудня президент Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із німецьким канцлером Олафом Шольцом. Сторони обговорили, зокрема, можливе членство України в НАТО.

Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає захист безпеки та суверенітету України найважливішим питанням сьогоднішнього порядку денного. Цієї теми він торкнувся і під час телефонної розмови з президентом США Джозефом Байденом.

У грудні віце-канцлер, міністр економіки та енергетики в новому уряді Німеччини Роберт Габен заявив, що "Північний потік-2" є геополітичною помилкою.

У кінці грудня 2021 року держсекретар США Ентоні Блінкен, а також міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Британії провели телефонну розмову та скоординували позиції в питання протидії подальшій російській агресії проти України.

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