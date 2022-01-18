Міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок відправилися 18 січня до Москви після візиту в Україну напередодні.

Політикиня повторила тези союзників за результатами переговорів у Європі щодо наслідків можливої агресії Росії в Україні: Німеччина хоче мати конструктивний діалог з Росією, однак сьогоднішнє бачення ситуації з нарощування Росіє військ біля кордону з Україною створює фундаментальні розбіжності з безпекових питань.

Бербок заявила, що Німеччина готова зазнавати економічних втрат у випадку недотримання Росією базових міжнародно-правових принципів.

Про це міністерка закордонних справ ФРН повідомила на спільній з Сергієм Лавровим пресконференції.

"Ми будемо захищати наші цінності, навіть якщо це матиме для нас велику економічну вартість. До цих спільних правил належить Європейська конвенція з прав людини, а також Статут ООН, в якому всі держави зобов’язалися утримуватись від погрози силою. Ми маємо ще більший інтерес у збереженні європейського світового порядку, який нині панує. Його суть — обов’язкові та рівні правила, на які всі країни зважають", — заявила Бербок на пресконференції у Москві.

Вона зауважила, перекидання військ до кордону з Україною — це не що інше, як погроза силою, яка не несе за собою конструктивного діалогу між ЄС та Росією.

"Розміщення сотні тисяч солдатів на кордоні з Україною без жодної причин важко не розглядати як погрозу", — зазначила міністерка закордонних справ Німеччини. Німеччини.

Безпекова ситуація на кордоні України та Росії прямопропорційно відбивається на стабільності у всій Європі, тому, як зауважила Бербок, вона останні два місця займалася виключно питанням деескалації ситуації, що пов'язана із відносинами України та Росії.

"Росія зажадала гарантій безпеки. І це ще раз було підкреслено. Ми готові вести серйозний діалог про взаємні домовленості та кроки, які зміцнять нашу спільну європейську безпеку, зміцнять безпеку людей у Ризі, Бухаресті, Берліні, у Петербурзі", — заявила Бербок.

"Останніми місцями я нічим більше не займалася окрім роботи над деескалацію ситуації з Росією: я проводила переговори. І я хочу як міністр закордонних справ (з)робити свій внесок, аби повернути Росіє за стіл переговорів з усіма країнами", — додала вона.

Перед переговорами з Лавровим вона заявила, що все ж "іншої альтернативи стабільним зв'язкам Москви та Берліна немає".

"Я хочу продовжувати працювати над цим завданням, і тут я говорю від імені всього нового федерального уряду", – сказала вона під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Москві.

Позиція Лаврова тяжіла до відданості Мінським угодам та визнанні особливого статусу Донбасу, що, на його думку, мало б "продемонструвати результат".

"По Україні у нас загальне розуміння безальтернативності Мінського комплексу заходів. Вказали партнерам на неприйнятність спроб виставити РФ стороною конфлікту. Ми розраховуємо, що німецькі колеги вплинуть на своїх київських партнерів з тим, щоб вони нарешті виконали взяті на себе зобов'язання. Ми обмінялися думками про подальші перспективи взаємодії у межах Нормандського формату. І про те, які кроки треба вжити для того, щоб у рамках цієї четвірки сприяти виконанню Мінського комплексу заходів, передусім через активізацію роботи контактної групи (ТКГ), де представлені і Київ, і Донецьк, і Луганськ", — заявив Лавро за підсумками перегорів.

"Ми домоглися спільного розуміння, що ми будемо працювати на базі Мінських домовленостей та Нормандського формату для того, щоб підготувати відповідну спільну зустріч", — сказала Бербок.

Що відомо

Бербок прибула 17 січня з офіційним візитом до Києва. Вона заявила, що Захід готовий до переговорів з Росією щодо деескалації на кордонах України. При цьому Німеччина виключає будь-які поступки з принципових питань, зазначивши, що суверенітет та територіальна цілісність України не є предметом для обговорення.

Бербок визначила цілі свого візиту до Києва та Москви. У столицях України та Росії вона хоче з'ясувати, наскільки сторони готові до дипломатичного врегулювання конфлікту. У Києві вона обговорюватиме ініціативи з модернізації сталої української енергетики, розвиток ринку зеленого водню та пропозиції підтримки кіберзахисту.

5 січня Бербок відвідала Вашингтон, де провела переговори з американськими політиками. Однією з тем перемовин стала російська агресія проти України.

Німецьке видання Bild повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц має намір до кінця січня провести перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним.

21 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц провів першу розмову в статусі німецького лідера з президентом Росії Володимиром Путіним. Зокрема, Шольц висловив занепокоєння з приводу нарощуванням російських військ біля українського кордону й закликав до деескалації.

15 грудня президент Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із німецьким канцлером Олафом Шольцом. Сторони обговорили, зокрема, можливе членство України в НАТО.

Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає захист безпеки та суверенітету України найважливішим питанням сьогоднішнього порядку денного. Цієї теми він торкнувся і під час телефонної розмови з президентом США Джозефом Байденом.

У грудні віце-канцлер, міністр економіки та енергетики в новому уряді Німеччини Роберт Габен заявив, що "Північний потік-2" є геополітичною помилкою.

У кінці грудня 2021 року держсекретар США Ентоні Блінкен, а також міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Британії провели телефонну розмову та скоординували позиції в питання протидії подальшій російській агресії проти України.

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