Візити іноземних делегацій в Україну слугують фактором стримування Росії від подальшої агресії.

Про це під час брифінгу 4 лютого заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондентка Суспільного.

"Ідея в тому, що інтенсивний, безперервний потік високих іноземних делегацій до України утримує Росію від подальшого загострення безпекової ситуації. Тобто це теж фактор стримування. І власне так і відбувається", — заявив Кулеба.

Протягом останнього тижня президент Зеленський прийняв візити прем’єр-міністра великої Британії Бориса Джонсона, прем'єр-міністра Нідерландів, президента Туреччини. Дмитро Кулеба зазначив, що це був найбільш інтенсивний тиждень в історії української дипломатії.

"Всі ці візити не відбуваються просто заради офіціозу. Партнери привозять із собою конкретну безпекову чи фінансову підтримку України, або надають її одразу після повернення додому. З партнерами ми узгоджуємо в ході таких візитів важливі політичні позиції та координуємо наші дипломатичні зусилля", — наголосив міністр.

Серед прикладів такої допомоги міністр назвав передачу озброєння Польщею, Чехією та Великою Британією. Крім того, Велика Британія виділила Україні 88 мільйонів фунтів економічної допомоги, а Нідерланди висловили готовність розвивати торгівлю та інвестувати в українську економіку. Крім цього, країни Бухарестської дев'ятки готують рішення про військову допомогу Україні.

"Але безперечно квінтесенцією дипломатії цього тижня став історичний візит лідера Туреччини під якого наші країни підписали 8 надзвичайного важливих стратегічних документів", — каже Кулеба.

Він також заявив, що попри високі ризики ситуацію вдається утримувати стабільною, а Київ став "напрямом №1" у світовій міжнародній політиці.

Що відомо

3 лютого Україну відвідав президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Борис Джонсон відвідав Київ з одноденним візитом на тлі численних повідомлень про загрозу російського вторгнення.

Велика Британія продовжує готувати санкції на випадок вторгнення Росії в Україну та підтримувати українську армію та економіку. Водночас країна закликає Москву повернутися до дипломатії.

Під час пресконференції за результатами зустрічі з президентом Володимиром Зеленським голова британського уряду розповів, коли санкції проти Росії набудуть чинності та як Велика Британія допомагає Україні на тлі можливого військового вторгнення.

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