Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон прибув до Києва

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва. Він має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Відео його зустрічі з президентом Зеленським у Маріїнському палаці опублікував Офіс президента.

Під час візиту до української столиці Джонсон має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Візит має тривати один день. З ним мала прибути міністерка закордонних справ країни Ліз Трасс для обговорення нового формату співпраці між Лондоном, Києва та Варшавою, однак урядовиця захворіла на коронавірус.

Напередодні голова британського уряду планував провести телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, однак її було перенесено з 31 січня на 2 лютого.

Візит Джонсона в Україну відбувається на тлі його падіння рейтингу в Британії. Річ у тому, що на території резиденції прем’єра чи не щотижня під час локдауну відбувалися вечірки з порушенням коронавірусних обмежень. Сам Джонсон визнав це і вибачився, але відмовляється йти у відставку, чого вимагає опозиція і навіть деякі його однопартійці.

Раніше візит до України на тлі загрози російського вторгнення анонсував прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який 1 лютого проведе у Києві перемовини з керівництвом України. 7-8 лютого до України прибудуть міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан разом з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

Що відомо

Новий формат співпраці між Україною, Польщею та Великою Британією покликаний зміцнити стосунки України з країнами Заходу до того, як вона стане частиною НАТО та ЄС. При цьому ініціатором такої співпраці виступила саме українська сторона.

61% українців виступають за створення військово-політичного союзу між Україною, Польщею та Великою Британією.

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