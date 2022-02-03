Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про готовність провести на території свої країни саміт на рівні лідерів України та Росії, аби "понизити градус" безпекової ситуації замість того, щоб "роздмухувати пожежу".

Про це глава Туреччини заявив на спільній з Володимиром Зеленським пресконференції.

"На сьогоднішніх перемовинах я ще раз наголосив, що ми із задоволенням приймемо в Туреччині саміт на рівні лідерів, або перемовини на технічному рівні. Адже Туреччина діє керуючись логікою: думати як понизити градус, замість того, щоб роздмухувати пожежу", – заявив Ердоган.

Він додав, що опубліковані заяви і сценарії щодо можливої "окупації" України виснажують країну та український народ. Натомість він зазначив, що Зеленський та уряд просувають влучні меседжі щодо безпекової ситуації.

"Я зі схваленням сприймаю меседжі українських посадовців і перш за все пана президента, які мають здоровий глузд та ставлять діалог на перше місце. Як я наголошував раніше, Туреччина готова робити все належне, щоб закінчилась криза двох сусідніх держав посередництвом багатьох дружніх країн", – підсумував Ердоган.

Як відомо, 3 лютого президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган відвідав з офіційним візитом Київ, де зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Сторони підписали низку угод, які мають поглибити співпрацю між країнами.

Що відомо

19 січня президент Ердоган повідомив про готовність виступити посередником у перемовинах України та Росії задля стабілізації безпекової ситуації в регіоні та попередженні війни.

18 січня політик заявив, що він не вірить в імовірність повномасштабного нападу Росії на Україну.

У грудні 2021 року Ердоган заявив, що готовий виступити посередником у врегулюванні конфлікту між Україною та Росією. У відповідь в Офісі президента заявили, що таке посередництво може дати результат.

1 грудня Міністерство закордонних справ РФ відкинуло пропозицію президента Ердогана стати посередником у врегулюванні воєнного конфлікту між Україною та Росією.

Президент Туреччини вже заявляв, що може організувати переговори президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна, оскільки Анкара має гарні стосунки як з Києвом, так і з Москвою.

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