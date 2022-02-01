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Польща готова передати Україні ПЗРК "Грім" та безпілотники — прем’єр-міністр Польщі
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Польща готова передати Україні ПЗРК "Грім" та безпілотники — прем’єр-міністр Польщі

Максим Свєженцев
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Польща готова передати Україні ПЗРК "Грім" та безпілотники — прем’єр-міністр Польщі Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Скріншот: gov.pl

Польський уряд готовий передати Україні переносні зенітно-ракетні комплекси "Грім", боєприпаси до них, а також різні типи безпілотників.

Про це напередодні візиту до України заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Polskie Radio.

У повідомленні сказано, що ПЗРК "Грім" є переносним зенітно-ракетним комплексом дуже малої дальності, а отже — це суто оборонне озброєння.

"Ми солідарні з нашими сусідами, яким загрожує Росія. Але солідарності і слів на сьогодні замало, сьогодні ці  слова треба втілити в життя", — наголосив глава польського уряду.

Що відомо

  • У Києві у перший тиждень лютого одночасно перебуватимуть з робочими візитами прем’єр-міністри Великої Британії, Нідерландів, Польщі та Греції.
  • За інформацією The Wall Street Journal, Німеччина відмовилась надати Естонії дозвіл на передачу Україні 122-міліметрових гармат Д-30. Натомість посол Естонії в Україні Каймо Кууск повідомив, що "найближчими тижнями" Естонія передасть Україні протитанкові комплекси Javelin
  • Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував рішення Німеччини заблокувати надання Естонією допомоги для України, що включала зброю, вироблену на території ФРН.
  • Естонське посольство повідомило, що Литва, Латвія та Естонія нададуть Україні додаткове озброєння з огляду на нинішню безпекову ситуацію у Європі. За даними Reuters, при цьому США дали згоду урядам на постачання Україні зброї, яку виготовили у Сполучених Штатах.
  • В Україну 28 січня прибув четвертий літак США із 81 тонною військової допомоги для української армії.
  • 25 січня в Україну прибула третя партія військової допомоги зі США. До пакета допомоги увійшли сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення.
  • Перші два борти з озброєнням прибули в Україну 22 та 23 січня. У посольстві США повідомили, що увесь пакет військової допомоги, який був схвалений президентом Джо Байденом у грудні 2021 року, оцінюється у 200 мільйонів доларів. Зокрема, 23 січня літак доставив зі США в Україну 80 тонн зброї.

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