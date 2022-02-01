Польський уряд готовий передати Україні переносні зенітно-ракетні комплекси "Грім", боєприпаси до них, а також різні типи безпілотників.

Про це напередодні візиту до України заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Polskie Radio.

У повідомленні сказано, що ПЗРК "Грім" є переносним зенітно-ракетним комплексом дуже малої дальності, а отже — це суто оборонне озброєння.

"Ми солідарні з нашими сусідами, яким загрожує Росія. Але солідарності і слів на сьогодні замало, сьогодні ці слова треба втілити в життя", — наголосив глава польського уряду.

Що відомо

У Києві у перший тиждень лютого одночасно перебуватимуть з робочими візитами прем’єр-міністри Великої Британії, Нідерландів, Польщі та Греції.

За інформацією The Wall Street Journal, Німеччина відмовилась надати Естонії дозвіл на передачу Україні 122-міліметрових гармат Д-30. Натомість посол Естонії в Україні Каймо Кууск повідомив, що "найближчими тижнями" Естонія передасть Україні протитанкові комплекси Javelin

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував рішення Німеччини заблокувати надання Естонією допомоги для України, що включала зброю, вироблену на території ФРН.

Естонське посольство повідомило, що Литва, Латвія та Естонія нададуть Україні додаткове озброєння з огляду на нинішню безпекову ситуацію у Європі. За даними Reuters, при цьому США дали згоду урядам на постачання Україні зброї, яку виготовили у Сполучених Штатах.

В Україну 28 січня прибув четвертий літак США із 81 тонною військової допомоги для української армії.

25 січня в Україну прибула третя партія військової допомоги зі США. До пакета допомоги увійшли сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення.

Перші два борти з озброєнням прибули в Україну 22 та 23 січня. У посольстві США повідомили, що увесь пакет військової допомоги, який був схвалений президентом Джо Байденом у грудні 2021 року, оцінюється у 200 мільйонів доларів. Зокрема, 23 січня літак доставив зі США в Україну 80 тонн зброї.

Читайте також

Польща надасть Україні озброєння для протиповітряної оборони

Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу