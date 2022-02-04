Кілька сотень студентів Києво-Могилянської академії прийшли до стін Кабінету міністрів через відмову Міністерства освіти підписати контракт з обраним президентом університету Сергієм Квітом.

Окрім цього, учасники акції вимагають відставки міністра освіти Сергія Шкарлета та автономії українських університетів. Студенти вийшли з плакатами "Шкарлет=Табачник", "Війна з Могилянкою — вирок міністерству", "Міністр тимчасовий — Могилянка вічна", "Свободу вибору", "Шкарлет, геть з МОНу", передає кореспондентка Суспільного.

Фото: Дар'я Коваль / Суспільне

"Поки що, за результатом зустрічі представників Кабміну й Верховної Ради України з представниками КМА, жоден із трьох ключових пунктів вище (зокрема й головна вимога — відставка С. Шкарлета), на жаль, іще не був виконаний", — повідомили організатори акції. Вони наголошують, що відставка Шкарлета — це гарантія автономії закладів вищої освіти.

Як розповів обраний президент університету Сергій Квіт, конкурс на заміщення посади оголошувався вже 5 разів.

"Була спроба зриву виборів, вона не вдалася. Ми юридично це довели. У нас професійно працювала виборча комісія і відомі юристи. Вони зробили юридичну позицію, що вибори відбулися, протокол був підписаний не тільки членами комісії, а й конкурентами. Наша громада заявила, що одностайно підтримує результати цих виборів, і ми не хочем, щоб у нас їх вкрали, тому що це може знову продовжити на невизначений час.. Університет живе без президента два роки і це проблема", — розповів Квіт.

Як відзначається, прем'єр-міністр вже заявив, що МОН відкличе наказ про нові вибори, але" скасування нових виборів не дорівнює підписання контракту з обраним президентом НаУКМА".

Фото: Дар'я Коваль / Суспільне

"Першочергова вимога — це те, щоб Шкарлет пішов зі своєї посади, тому що він взяв на себе занадто багато обов'язків, які не входять в його посадові обов'язки. Моє ставлення до Квіта не має значення, тому що вибори відбулися, вони відбулися в чесному порядку. Він був обраний президентом Могилянки", — зазначила учасниця акції, другокурсниця Ангеліна.

Фото: Дар'я Коваль / Суспільне

"Це — ініціатива студентів, і, очевидно, професори з цією позицією солідарні, це стосується всіх нас. Це вже не про Квіта і не про Могилянку. Це вже про всю систему освіти в Україні. Не може освітою в Україні керувати плагіатор. Плагіатор — це крадій. За це на Заході міністри йдуть у відставку", — наголосив політолог, професор НаУКМА Олексій Гарань, який також долучився до акції.

Що відомо

28 січня стало відомо, що колишній міністр освіти Сергій Квіт переміг у конкурсі на обрання президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".

1 лютого Міністерство освіти і науки оприлюднило заяву, в якій зазначило, що результати виборів президента вишу неможливо встановити через викрадення однієї зі скриньок для голосування.

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