Кабінет міністрів України сьогодні 12 травня ухвалив рішення про оновлення розміру грошових виплат військовослужбовцям та поліцейським.

Відтепер загальна сума виплат складатиметься з базової суми у 100 000 гривень та додаткової винагороди у 70 000 гривень, сумарно – 170 000 гривень. Міністр оборони України Рустем Умєров пояснив, як саме та за які завдання нараховуватимуть виплати.

"Якщо "бойові" виплачуються щомісяця, а сума виплати залежить від кількості днів, під час яких виконувалися завдання, то щодо виплати винагороди формулювання в постанові Кабміну інше: "за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань", — зазначив Умєров у програмі "Small Talk".

Міністр також додав, що нова постанова Кабміну передбачає додаткову винагороду за знищену російську техніку: танки, рсзв, артилерію тощо.

"Якщо військовослужбовець виконує свої завдання: знищує кораблі, знищує техніку, танки, рсзв, артилерію і так далі, то він має заохочення, тобто винагороду за знищену техніку. І таким чином підтримує свою сім’ю фінансово", — сказав глава Міноборони.

11 квітня парламент проголосував за те, що уряд має підготувати документи стосовно додаткової премії у 70 тисяч гривень військовим на передовій.

12 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд ухвалив постанову стосовно доплат в розмірі 70 тисяч гривень для військових, які перебувають на передовій. Одноразову винагороду нараховуватимуть за кожні 30 днів виконання таких завдань.