Під час виборів президента "Могилянки" невідомі викрали скриньку з бюлетенями

Під час виборів президента Києво-Могилянській академії 27 січня дільницю, розташовану в університеті, атакувала група невідомих людей в масках, які викрали скриньку з бюлетенями.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив кандидат на посаду, ексміністр освіти та голова Національного агентства із забезпечення якості освіти Сергій Квіт.
"На виборчу дільницю НаУКМА щойно було здійснено напад і відкрито викрадено одну зі скриньок для голосування. Працює поліція", — написав він.
За словами Квіта, очевидці розповіли, що напад здійснила група з 8-10 чоловіків у масках. Він додав, що попри інцидент голосування продовжилося.
Невдовзі скриньку вдалося знайти на вулиці під парканом, повідомляє Українська правда. Вона виявилась пошкодженою, але пломбу з неї не зірвали
Зрештою за результатами голосування Сергій Квіт переміг у першому турі виборів, здобувши 52,8% підтримки — 235 голосів. Виконувачка обов’язків президента Олександра Гуменна посіла друге місце із 42,9% голосів.
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