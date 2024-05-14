ХарківщинаВійнаМобілізаціяВідеоТОП РегіонівУсі новиниРозслідуванняІсторіїЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Кабмін призначив тимчасових міністрів агрополітики та інфраструктури
КАБМІНМІНІСТРПолітика

Кабмін призначив тимчасових міністрів агрополітики та інфраструктури

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Кабмін
Кабмін. Засідання уряду. Фото: Кабінет міністрів України

Кабінет міністрів призначив тимчасових очільників Міністерства аграрної політики та продовольства і Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, Кабмін призначив:

Тараса Висоцького виконувачем обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України.

Василя Шкуракова виконувачем обов'язків міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

9 травня Верховна Рада звільнила Миколу Сольського з посади міністра агрополітики, якого підозрюють у заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) 26 квітня обрав запобіжний захід міністрові агрополітики Миколі Сольському. Міністра на два місяці відправили під варту з альтернативою застави 75 млн 700 тис. грн. Того ж дня за Сольського внесли заставу.

9 травня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. У парламенті планують розділити питання інфраструктури та регіональної політики, якими зараз займається Кубраков, на два міністерства. Про звільнення Кубракова з Кабміну не йдеться, його можуть понизити у посаді.

Того ж дня парламент проголосував за звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Топ дня
Спроба наступу РФ на півночі Харківщини: що відбувається на прикордонні
Спроба наступу РФ на півночі Харківщини: що відбувається на прикордонні Важливо
Ситуація у Вовчанську на Харківщині: ЗСУ контролюють місто, тривають бої на околицях
Ситуація у Вовчанську на Харківщині: ЗСУ контролюють місто, тривають бої на околицях
Держсекретар США Ентоні Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва. Яка програма візиту
Російські військові можуть розпочати наступ на Сумську область — Буданов
Російські військові можуть розпочати наступ на Сумську область — Буданов
Винищувач F-16
F-16 для України від Данії: зʼявилось уточнення щодо термінів передачі Важливо

Вибір редакції
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
Amnesty International Вероніка Вельч
Нова голова українського Amnesty International — про повернення організації, ветеранів в команді й права під час війни
мінометники 225 батальйону боронять Часів Яр
"Завдання номер один — прикрити піхоту". Як мінометники 225-го батальйону воюють за Часів Яр
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
Дізнайтесь більше
Рустем Умєров
Додаткова виплата військовослужбовцям: Умєров пояснив, за які завдання передбачена грошова винагорода
Шмигаль
Два українські банки отримають 30 млн євро від Європейського інвестиційного банку — Шмигаль
Війна, ЗСУ
Доплата військовим 70 тис. грн: У Раді кажуть про ризики з фінансуванням у другому півріччі
Ситуація зараз одна з найскладніших: уряд виділив понад 7 млрд на відбудову енергосистеми
"Ситуація зараз одна з найскладніших": уряд виділив понад 7 млрд на відбудову енергосистеми
На початок