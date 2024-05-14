Кабмін призначив тимчасових міністрів агрополітики та інфраструктури

Кабінет міністрів призначив тимчасових очільників Міністерства аграрної політики та продовольства і Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, Кабмін призначив:

Тараса Висоцького виконувачем обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України.

Василя Шкуракова виконувачем обов'язків міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

9 травня Верховна Рада звільнила Миколу Сольського з посади міністра агрополітики, якого підозрюють у заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) 26 квітня обрав запобіжний захід міністрові агрополітики Миколі Сольському. Міністра на два місяці відправили під варту з альтернативою застави 75 млн 700 тис. грн. Того ж дня за Сольського внесли заставу.

9 травня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. У парламенті планують розділити питання інфраструктури та регіональної політики, якими зараз займається Кубраков, на два міністерства. Про звільнення Кубракова з Кабміну не йдеться, його можуть понизити у посаді.

Того ж дня парламент проголосував за звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.