Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поінформував, що уряд ухвалив рішення, яке дозволяє залучити двом українським банкам до 30 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Про це Денис Шмигаль сказав під час засідання Кабінету міністрів 10 травня.

"Цінуємо підтримку наших європейських партнерів у всіх сферах. Бюджетна підтримка ЄС з початку цього року склала вже 6,5 млрд доларів. Сьогодні ухвалимо рішення, яке дозволяє залучити двом українським банкам до 30 млн євро від ЄІБ", — сказав глава уряду.

Шмигаль пояснив, що ці кошти будуть спрямовані на підтримку українського малого та середнього бізнесу шляхом покращення умов пільгового кредитування.

Раніше у Мінекономіки повідомляли, що у межах програми Ukraine Facility створюється механізм української гарантії обсягом 7,8 мільярда євро, яка забезпечить покриття ризиків, пов’язаних з роботою бізнесу через повномасштабну війну.