У зв’язку з рішенням Міністерства освіти і науки не визнавати результати виборів президента Національного університету "Києво-Могилянська академія" студенти вишу готуються оголосити протест діям влади.

Про це на пресконференції, яка відбулась 2 лютого, заявив професор Національного університету "Києво-Могилянська академія" та науковий директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Олексій Гарань.

За його словами, обґрунтування рішення міністерства про невизнання результатів голосування, в результаті якого переміг ексміністр освіти Сергій Квіт, виглядає сумнівним. При цьому підставою для нього стала спроба викрадення однієї зі скриньки для бюлетенів під час другого туру виборів.

"Міністерство освіти на чолі з відомим всім паном Шкарлетом (міністром освіти Сергієм Шкарлетом — ред.) відмовляється визнати цей результат. На підставі, що "винесли ж скриньку за межі дільниці? Винесли. Все. Ми не визнаємо цей результат", — зазначив професор.

Він заявив, що у минулому Шкарлет співпрацював із тодішнім президентом Віктором Януковичем та міністром освіти Дмитром Табачником і боровся з Києво-Могилянською академією та Національним агентством з забезпечення якості вищої освіти.

"В даному випадку очевидно, що він користується цим, щоб не визнавати результати демократичного волевиявлення. На мою думку, це — абсурдна позиція, навіть для представників влади", — зауважив Гарань.

На думку політолога, такі дії Шкарлета можуть зачепити й президента Володимира Зеленського.

"Справа не в Квіті. Справа зараз в забезпеченні демократичного процесу. І, на жаль, я боюся, що дії Шкарлета дуже сильно підставлять президента Зеленського. Тому що студенти гарячі люди, і навіть ми, професори, не можемо їх повністю проконтролювати, тому може щось відбутися з непередбаченими наслідками", — попередив професор.

Він додав, що нині серед студентів вже формується страйкком.

"Ми пам’ятаємо, що відбулося, коли побили студентів. Тому це — сценарій, який для нас буде для всієї країни з непередбачуваними наслідками. В тому числі для президента Зеленського. Тому я закликаю владу, щоб вона подумала над тим, що відбувається", — наголосив Гарань.

Що сталось під час виборів

На початку пресконференції Олексій Гарань нагадав, що 27 січня під час другого туру виборів президента НаУКМА невідомі викрали одну зі скриньок для голосування, а другу — намагались залити зеленкою.

"В одну скриньку вливається зеленка, другу скриньку просто виносять за межі дільниці", — обурився Гарань, продемонструвавши відповідне відео з камер спостереження.

За словами професора, загалом на дільниці орудували 11 людей, які намагались зірвати вибори.

"Ми не можемо конкретно вказувати пальцем на того, кому це вигідно, але в будь-якому випадку абсолютно очевидно, що ці люди знаходяться за межами академії", – зауважив він.

При цьому керівництву вишу за допомогою поліції вдалося повернути викрадену скриньку, вона виявилася неушкодженою. Бюлетені у другій скриньці також залишились цілими. За результатами підрахунку голосів переміг Сергій Квіт, який набрав 52% голосів.

Що кажуть в Міносвіти

1 лютого Міністерство освіти і науки оприлюднило заяву, в якій зазначило, що результати виборів президента вишу неможливо встановити через викрадення однієї зі скриньок для голосування.

"27 січня 2022 р. до Міністерства освіти і науки України звернулася в.о. президента НаУКМА Гуменна О.В. з листом, у якому повідомила, що під час організації та проведення виборів було порушено вимоги законодавства з питань обрання керівника закладу вищої освіти, що в цілому унеможливлює об’єктивне встановлення результатів голосування", — йдеться у заяві.

При цьому у протоколі засідання виборчої комісії, яке відбулось того ж дня, не було відомостей про інцидент зі скринькою, наголошують у міністерстві.

"28 січня 2022 р. окремі колегіальні органи НаУКМА ухвалили рішення визнати результати виборів та закликати Міністерство освіти і науки України призначити "обраного керівника". Звертаємо увагу, що ці рішення були ухвалені та оприлюднені до моменту надходження до Міністерства освіти і науки України протоколів виборчої комісії та Оргкомітету", — зазначається в тексті заяви.

Як зауважили в Міносвіти, того ж дня у засобах масової інформації та соціальних мережах з’явились відомості про можливі акції громадської непокори. Міністерство заявило, що у відповідь 31 січня поінформувало Службу безпеки про можливі акції протесту, у тому числі і біля будівлі Міністерства освіти і науки.

"Окрім того, міністерство звернулося із запитами до поліції та НаУКМА з проханням надати наявну інформацію про події, що відбулися. Станом на 01 лютого 2022 р. жодної інформації від НаУКМА не надійшло", — додали у пресслужбі Міносвіти.

Відтак міністерство закликало громадян, "у першу чергу спільноту НаУКМА", зберігати "спокій та розсудливість".

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