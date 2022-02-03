МОН скасує наказ про повторний конкурс на посаду ректора Могилянки

Уряд вирішив скасувати наказ про призначення повторних виборів у Києво-Могилянській академії, аби уникнути довготривалих судових процесів.

Про це повідомляє пресслужба прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Запевнив усіх учасників зустрічі, що уряд не втручається та не буде втручатися у виборчий процес НУ "Києво-Могилянська академія". МОН сьогодні скасує наказ про повторний конкурс на зайняття посади президента НУ "Києво-Могилянська академія", – ідеться у повідомленні.

Ввечері 3 лютого Шмигаль закінчив нараду з представниками Києво-Могилянської академії та студентського самоврядування, міносвіти, керівництвом Верховної ради та народними депутатами.

Таким чином уряд вирішив, що університетська спільнота створить робочу групу під патронатом почесного президента Києво-Могилянської академії В’ячеслава Брюховецького, щоб вирішити ситуацію у колективі вишу, аби уникнути в майбутньому довготривалих судових процесів.

Що відомо

Студенти Києво-Могилянської академії оголосили безстроковий страйк через відмову Міністерства освіти визнати результати виборів президента університету.

28 січня стало відомо, що колишній міністр освіти Сергій Квіт переміг у конкурсі на обрання президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".

1 лютого Міністерство освіти і науки оприлюднило заяву, в якій зазначило, що результати виборів президента вишу неможливо встановити через викрадення однієї зі скриньок для голосування.

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