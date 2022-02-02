Всі елементи, необхідні для наступу Росії на Україну, вже "поєдналися". Небезпека російського вторгнення "ясна і неминуча". Водночас немає інформації про бажання Путіна почати наступ. Про це заявив очільник МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан 2 лютого в ефірі телеканалу France 2, передає Les Echos.

Міністр наголосив, що в ситуації концентрації російських військ на українському кордоні наразі є всі передумови для початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Ситуація дуже погана, не буду приховувати. Є десятки тисяч російських солдатів на кордоні з Україною. Найближчими днями відбудуться військові навчання в Білорусі за участі російських і білоруських військ на кордоні з Україною. Усі складові для вторгнення є. Загроза є очевидною, але на цю годину в нас немає жодної інформації щодо бажання президента Путіна перейти до дій", – сказав він.

Попри те, що наразі немає інформації про бажання Володимира Путіна розпочати такий наступ, Ле Дріан оцінює ступінь небезпеки як "ясний та неминучий".

Що відомо

27 січня Литва, Латвія, Естонія та Польща закликали надати Україні політичну, економічну та військову допомогу. А Сейм Польщі закликав НАТО та Європейський Союз надати Україні всебічну підтримку на тлі загрози російського вторгнення.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

24 січня представник Данії у Брюсселі заявив, що Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції у разі нападу на Україну. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення

Зустріч Джонсона та Зеленського. Що сказав британський прем'єр-міністр

Радбез ООН терміново зібрався через загрозу російського нападу на Україну. Як це було

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу