Всі елементи, необхідні для наступу Росії на Україну, вже "поєдналися". Небезпека російського вторгнення "ясна і неминуча". Водночас немає інформації про бажання Путіна почати наступ. Про це заявив очільник МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан 2 лютого в ефірі телеканалу France 2, передає Les Echos.
Міністр наголосив, що в ситуації концентрації російських військ на українському кордоні наразі є всі передумови для початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
"Ситуація дуже погана, не буду приховувати. Є десятки тисяч російських солдатів на кордоні з Україною. Найближчими днями відбудуться військові навчання в Білорусі за участі російських і білоруських військ на кордоні з Україною. Усі складові для вторгнення є. Загроза є очевидною, але на цю годину в нас немає жодної інформації щодо бажання президента Путіна перейти до дій", – сказав він.
Читайте також: "Треба постачати зброю вже зараз". Експосол США прокоментував ситуацію на кордоні України з РФ
Попри те, що наразі немає інформації про бажання Володимира Путіна розпочати такий наступ, Ле Дріан оцінює ступінь небезпеки як "ясний та неминучий".
Читайте також: Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення
Що відомо
- 27 січня Литва, Латвія, Естонія та Польща закликали надати Україні політичну, економічну та військову допомогу. А Сейм Польщі закликав НАТО та Європейський Союз надати Україні всебічну підтримку на тлі загрози російського вторгнення.
- 25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.
- 24 січня представник Данії у Брюсселі заявив, що Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції у разі нападу на Україну. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте також
Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення
Зустріч Джонсона та Зеленського. Що сказав британський прем'єр-міністр
Радбез ООН терміново зібрався через загрозу російського нападу на Україну. Як це було
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!