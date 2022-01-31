Понад 20 російських кораблів повернулися до пунктів базування після навчань у Чорному морі, повідомила пресслужба Чорноморського флоту Росії.
"Загони бойових кораблів Чорноморського флоту повернулися до пунктів постійного базування Кримської та Новоросійської військово-морських баз флоту після проведення навчання в акваторії Чорного моря", — ідеться у повідомленні.
Зазначається, ВМС Росії тренувалися в артилерійських стрільбах по мішенях, що імітують кораблі та засоби повітряного нападу умовного супротивника.
Як повідомляють росіяни, було залучено понад 20 бойових кораблів різного класу: фрегати, сторожові кораблі, малі ракетні кораблі та ракетні катери, десантні кораблі, малі протичовнові кораблі, а також кораблі протимінної оборони.
"Після планового технічного обслуговування та поповнення матеріальних запасів екіпажі кораблів ЧФ продовжать виконання завдань за призначенням", — повідомили у пресслужбі.
Що відомо
- 29 січня у Міністерстві оборони Росії заявили, що війська Західного воєнного округу (ЗВО) завершили перевірку боєздатності та повертаються до місць постійної дислокації.
- Росія переміщує війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого.
- У Середземному морі розпочалися масштабні військові навчання військово-морських сил НАТО "Нептун Страйк-22".
- 19 січня 2022 року з'явилося повідомлення про перехід шести великих десантних кораблів Балтійського та Північного флотів РФ. Існує імовірність, що вони прямують до Середземного моря.
- 25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.
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