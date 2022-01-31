Понад 20 російських кораблів повернулися до пунктів базування після навчань у Чорному морі, повідомила пресслужба Чорноморського флоту Росії.

"Загони бойових кораблів Чорноморського флоту повернулися до пунктів постійного базування Кримської та Новоросійської військово-морських баз флоту після проведення навчання в акваторії Чорного моря", — ідеться у повідомленні.

Зазначається, ВМС Росії тренувалися в артилерійських стрільбах по мішенях, що імітують кораблі та засоби повітряного нападу умовного супротивника.

Як повідомляють росіяни, було залучено понад 20 бойових кораблів різного класу: фрегати, сторожові кораблі, малі ракетні кораблі та ракетні катери, десантні кораблі, малі протичовнові кораблі, а також кораблі протимінної оборони.

"Після планового технічного обслуговування та поповнення матеріальних запасів екіпажі кораблів ЧФ продовжать виконання завдань за призначенням", — повідомили у пресслужбі.

Що відомо

29 січня у Міністерстві оборони Росії заявили, що війська Західного воєнного округу (ЗВО) завершили перевірку боєздатності та повертаються до місць постійної дислокації.

Росія переміщує війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого.

У Середземному морі розпочалися масштабні військові навчання військово-морських сил НАТО "Нептун Страйк-22".

19 січня 2022 року з'явилося повідомлення про перехід шести великих десантних кораблів Балтійського та Північного флотів РФ. Існує імовірність, що вони прямують до Середземного моря.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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