Військові РФ почали масштабну перевірку військ в ОРДЛО — розвідка

Командування 8-ї армії Південного військового округу збройних сил РФ розпочало масштабу перевірку озброєння та забезпечення найманців на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області. Про це Головне управління розвідки України.

"Командування ЗС РФ з цього тижня розпочато масштабну перевірку бойової та мобілізаційної готовності 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів. Комісією перевіряються запаси озброєння, боєприпасів та техніки", — йдеться у повідомленні.

Додали, що окремі підрозділи виведені на полігони для занять з тактичної, інженерної та вогневої підготовки, у тому числі з застосуванням танків, артилерії, мінометів та і бойових машин.

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