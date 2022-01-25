На тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях окупанти мінують позиції забороненими мінами. Про це Головне управління розвідки України.

"На тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях окупаційних війська проводяться тактичну і вогневу підготовку, а також тренування артилерійських підрозділів", — йдеться у повідомленні.

Зазначили, що на передових позиціях окупанти мінують території з використанням заборонених протипіхотних мін російського виробництва.

Додали, що через інтенсивність мінування та відсутність комунікації між підрозділами, а також погодою, збільшились випадки підриву найманців на власних мінах.

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