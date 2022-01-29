Прем'єр Польщі наступного тижня відвідає Україну

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 1 лютого планує здійснити візит до України на тлі загрози російського вторгнення.

Про це у Twitter повідомив речник польського уряду Пьотр Мюллер.

За його словами, у межах візиту до Києва Моравецький зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

"Ми зробимо усе можливе, щоб зберегти мир в Європі", — написав Мюллер й додав, що Польща підтримує Україну в діях, що мають запобігти російській агресії.

Напередодні візиту до Києва польський прем'єр в інтерв'ю газеті El Mundo повідомив, що всі країни-члени Євросоюзу солідарні в тому, що Україна має зберегти суверенітет, однак в ЄС існують розбіжності щодо санкцій проти Росії на випадок її вторгнення. Він уточнив, що розбіжності стосуються масштабу санкцій проти РФ та надання військової допомоги Україні.

"Нам потрібен сильний голос, а не багато голосів, що розходяться", — заявив Моравецький.

Минулого тижня у резиденції польського лідера "Вісла" відбулися переговори віч-на-віч президентів України та Польщі Володимира Зеленського та Анджея Дуди щодо безпекової ситуації в регіоні.

Що відомо

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наступного тижня планує відвідати Україну, а також провести переговори з російським президентом Володимиром Путіним через загрозу вторгнення РФ на українську територію.

27 січня Литва, Латвія, Естонія та Польща закликали надати Україні політичну, економічну та військову допомогу. А Сейм Польщі закликав НАТО та Європейський Союз надати Україні всебічну підтримку на тлі загрози російського вторгнення.

Заступник прем'єр-міністра Британії Домінік Рааб повідомив, що країна готова підтримувати Україну в разі вторгнення Росії, однак навряд надішле своїх військових.

Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції, якщо вона нападе на Україну, заявив представник Данії 24 січня у Брюсселі. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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