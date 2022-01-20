Зеленський прибув до Польщі для перемовин із Дудою. Про що говоритимуть

Президент Володимир Зеленський 20 січня прибув до Польщі, де зустрінеться зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою. Основною темою розмови політиків стануть питання безпеки у регіоні.

Про це 20 січня повідомляє Офіс президента.

"​​Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Польщі. Президент Республіки Польща Анджей Дуда прийматиме українського колегу у державній резиденції "Вісла". Глави держав проведуть низку зустрічей у форматі віч-на-віч та у широкому складі й обговорять увесь спектр важливих для обох країн питань і спільних викликів. Основною темою залишається питання безпеки", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Польське радіо, перемовини розпочнуться у другій половині дня та триватимуть до 21 січня.

"Анджей Дуда прийме Володимира Зеленського в президентській резиденції у місті Вісла. Переговори заплановано на другу половину дня (20 січня — ред.), вони проходитимуть у вузькому колі очільників держав та їхніх найближчих співробітників", — зазначає видання.

Зокрема, президент Польщі хоче дізнатися про українську перспективу можливого розгортання подій, а також обговорити форми допомоги у разі, якщо Росія вдасться до подальшої агресії, інформує TVN 24.

"Звісно, йдеться про санкції, але також – про військову допомогу", – розповів голова польського Бюро національної безпеки Павел Сольох.

За словами посадовця, питання підтримки України я важливим для Польщі.

"Підтримка України наразі є одним із пріоритетів політики президента Анджея Дуди. Ми хотіли б дізнатися про точку зору української сторони щодо можливого розвитку подій найближчими днями, а також у більш віддаленій перспективі", — додав Солох.

Що відомо

Державний секретар США Ентоні Блінкен 19 січня прибув в Україну на тлі ситуації із накопиченням поблизу українського кордону російських військ та техніки.

20 січня Блінкен вирушить до Берліна, де зустрінеться із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, щоб обговорити дипломатичні відносини з Росією та спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України. Зокрема, США та Німеччина говоритимуть про готовність союзників і партнерів вжити щодо Росії санкції, які спричинять "серйозні наслідки та серйозні економічні втрати".

Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для обговорення російсько-українських відносин не потрібно залучати США. Він при цьому зазначив, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі, тому не бачить спільних тем для обговорення у запропонованому президентом Україні форматі США-Україна-Росія.

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