31 січня на прохання України відбудеться засідання Ради Безпеки ООН. Суспільне поспілкувалося з українським дипломатом, колишнім керівником Секретаріату Ради Безпеки ООН Олександром Мацукою про зміст порядок денний зустрічі.

Дипломат каже, що деякі українські ЗМІ поширили неточну інформацію щодо того, хто ініціював засідання Ради Безпеки.

"Справа в тому, що то того, як США попросили скликати це засідання, до головуйочого в Раді Безпеки прийшов лист від України. Це нормальна практика, коли не член Ради Безпеки ООН просить про засідання, і це прохання підтримує хтось з членів Ради Безпеки", — розповідає Мацука.

Він каже, що у випадку підтримки звернення членом Ради Безпеки рішення про скликання засідання відбувається швидше. Сам факт засідання та розмови, яка там відбуватиметься, як вважає Мацука, є логічним продовженням звернення українського парламенту до ООН, урядів та міжнародних організацій, прийняте 24 січня. Він каже, що через інструмент скликання Ради Безпеки, звернення парламенту набуває іншого виміру, оскільки окремо постанова Верховної ради ні до чого б не призвела.

"Ми хочемо Раду Безпеки, бо ми бачимо це не як двосторонню проблему, чи європейську, а як проблему, яка становить загрозу міжнародній безпеці і міжнародному миру", — каже Мацука.

Дипломат каже, що дуже важливо включити у дискусію всю міжнародну спільноту, а не лише Європу.

"Досі всі ці дискусії йшли в Європі. Воно виглядало, як європейська проблема, а коли ми виносимо це на Раду Безпеки, ми включаємо всю міжнародну спільноту. Ми включаємо туди і Азію, І Африку, і головне - ми включаємо в це Китай", — каже дипломат.

Дипломат вважає, що позиція Китаю є дуже важливою. Недарма останнім часом Сполучені Штати звертаються до КНР з проханням вплинути на Росію.

Ще один аспект звернення до Ради Безпеки є інформаційний. Олександр Мацука каже, що у 2008 році Грузія не встигла звернутися до Ради Безпеки, першою була Росія. Тоді, каже дипломат, Грузія програла інформаційно, бо світ почув саме російську версію подій.

"В даному випадку ми говоримо Раді Безпеки, світовій спільноті, про те, що є реальна загроза. І я думаю, що в понеділок буде цікава дискусія, де росіянам скажуть все, що про них думають", — каже колишній керівник Секретаріату Ради Безпеки.

Він очікує, що 31 січня дискусія під час засідання буде більш жорсткою щодо Росії ніж дотепер.

Що відомо

Європейський центробанк закликав європейські банки розробити план дій на випадок запровадження санкції проти Росії, зокрема відключення від системи Swift.

У разі початку агресії Росії щодо України, газопровід "Північний потік-2" не зможе почати працювати, заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс. За його словами можливість реалізації газопроводу є саме важелем впливу Заходу на відносини з Росією.

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО. Вимоги РФ містили нерозширення НАТО на схід та гарантії невступу України в Альянс.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

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