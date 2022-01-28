Зеленський: Війна може бути, але давайте не казати "вона буде"

Президент Володимир Зеленський заявив, що не виключає прямої збройної агресії Росії, однак не вважає, що нині безпекова ситуація є більш напруженою, ніж у попередні роки. При цьому він запевнив, що не применшує загрозу з боку РФ, щоб запобігти руйнівним наслідкам для економіки України.

Про це президент заявив під час пресконференції 28 січня.

"Треба дуже обережно висловлюватись, що завтра буде війна, чи до кінця лютого... Вона може бути, на жаль. Але давайте не казати, що вона буде", — зазначив він.

При цьому Зеленський не вважає, що поточна ситуація поблизу українського кордону серйозніша, ніж у попередні роки.

"Сьогодні ми не бачимо більшої ескалації, ніж вона була раніше. Так, збільшилась кількість військових, але я про це говорив ще на початку 2021 року, коли говорилося про військові навчання Російської Федерації, тоді було велике збільшення", — зазначив глава держави.

Водночас Зеленський заявив, що не намагається применшити загрозу з боку Росії, щоб запобігти негативному впливу на українську економіку.

"Для мене питання ймовірної ескалації таке ж гостре, як для Сполучених Штатів Америки й інших країн-партнерів. Я не керую державою як у вашому фільмі — "Не дивись вгору". Ми дивимось вгору, ми точно знаємо що відбувається, і ми про це говоримо з нашими людьми", — додав він.

Що відомо

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО. Вимоги РФ містили нерозширення НАТО на схід та гарантії невступу України в Альянс.

Європейський центробанк закликав європейські банки розробити план дій на випадок запровадження санкції проти Росії, зокрема відключення від системи Swift.

У разі початку агресії Росії щодо України, газопровід "Північний потік-2" не зможе почати працювати, заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс. За його словами можливість реалізації газопроводу є саме важелем впливу Заходу на відносини з Росією.

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у разі, якщо Росія наважиться на збройну агресію проти України, країни Заходу зможуть відповісти їй політичними та фінансовими санкціями

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