Представниця США в Організації Об'єднаних націй Лінда Томас-Грінфілд анонсувала засідання Ради Безпеки ООН з приводу "загрозливої поведінки Росії". Однак Росія починає з 1 лютого своє головування у Радбезі ООН і зробить все, щоб таке засідання не скликати у лютому.

Про це Суспільному розповів колишній Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.

"Головуванням Російської Федерації, яка буде головувати з 1-го до кінця лютого. Зрозуміло, що хоча функції голови Ради Безпеки є суто технічними, але, звичайно, бувши на чолі Ради Безпеки Росія зробить все, щоб таке засідання не скликати у лютому, або скликати у перекрученому вигляді, як вони часто це робили під час попередніх своїх головувань", — зазначив дипломат.

На думку Єльченка саме потенційна спроба Росії зірвати засідання Радбезу стала причиною таких глибоких, детальних консультацій між делегаціями України і Сполучених штатів Америки у Нью-Йорку, тому саме делегація США офіційно попросила скликати таке засідання у норвезького головування в останній день його місяця.

Крім того, він зазначив, що до складу Ради Безпеки увійшли 5 нових непостійних членів.

"Серед них є такі потужні та впливові країни як Бразилія та Індія на додачу є декілька нових африканських і азійських країн, які менше мають інформації про те, що зараз відбувається довкола України цими днями. І їм буде корисно почути з перших вуст про реальну ситуацію на кордонах між Україною і Росією", — пояснив колишній Постійний представник України при ООН.

Єльченко зазначив, що іншим країнам не Європи буде дуже важливо почути цю дискусію і взяти в ній участь.

"Нам, як державі, буде дуже важливо долучити до тієї консолідації і підтримки України, яка зараз відбувається ну просто шаленими темпами, і ще й країни Близького Сходу, Латинської Америки, Африки та Азії. Я б не сказав, що у нас там багато країн, які займають нейтральну позицію або чекають, як кажуть в ООН, щоб великі держави між собою розібралися, маючи на увазі США і Росію в першу чергу", — зазначив дипломат.

"Друга причина полягає в тому, що Росія в черговий раз відчує і почує, що ніхто крім неї оцей російський наратив не поділяє. І я хотів би нагадати, що попередні роки, особливо під час власного членства України у 2016-2017 рр. І після цього ми неодноразово використовували такі методи, тобто скликати Раду Безпеки, саме для того, щоб привернути увагу. Тобто окрім ознайомлення з ситуацією, знаєте, Рада Безпеки є головним органом у світі, цю дискусію будуть дивитися і слухати мільйони, якщо не десятки, сотні людей по всьому світу. Отже, це знову перенесе так зване Українське питання, як це обголюється в Нью-Йорку, до центру уваги міжнародної спільноти. Саме таким чином українській делегації вдавалося вже декілька разів у попередні роки призупинити ескалацію, яку Росія робила на наших кордонах, тому що, коли це питання перебуває в центрі уваги, важче вже приховувати справжні наміри", — підсумував дипломат.

Що відомо

Європейський центробанк закликав європейські банки розробити план дій на випадок запровадження санкції проти Росії, зокрема відключення від системи Swift.

У разі початку агресії Росії щодо України, газопровід "Північний потік-2" не зможе почати працювати, заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс. За його словами можливість реалізації газопроводу є саме важелем впливу Заходу на відносини з Росією.

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО. Вимоги РФ містили нерозширення НАТО на схід та гарантії невступу України в Альянс.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

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