Зеленський: Коли ми будемо в НАТО, залежить на сьогодні не від України

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання членства України в НАТО сьогодні залежить не лише від України, але й від її партнерів.

Про це президент під час пресконференції 28 січня.

"Коли ми будемо в НАТО, залежить сьогодні не від України, на жаль", — зазначив він.

Політик зазначив, що безпека України залежить й від її західних партнерів.

"Ми чуємо потужний голос, наприклад, з Німеччини, який говорить дипломатичною мовою, що якщо завтра буде ескалація Російської Федерації, про "Північний потік-2" ми можемо не говорити. Як це розуміти? Ще вчора, коли такої риторики не було щодо глибокої ескалації цього року з боку Росії, і коли ми обговорювали питання "Північного потоку-2", всі говорили, якщо буде "Північний потік-2" запущено, Україна отримує безпекові енергетичні гарантії", — нагадав президент.

На його думку, економічні проєкти Росії у Європі також є елементами її гібридної війни.

Зеленський наголосив, що потенційна агресія РФ загрожує не лише Україні, але й іншим державам.

"Якщо буде повномасштабна війна, буде війна не тільки з Україною або не тільки на території нашої держави. Це буде гібридна війна, інформаційна, кібератаки", — зауважив президент.

При цьому він вважає, що українська армія не поступається арміям країн НАТО.

"Якщо ми говоримо про армію рівня НАТО, то я вважаю, що ми точно не слабкіші за цей рівень, ми на цьому ж рівні, як мінімум, стоїмо, тому що наша армія — вони є практики", — підсумував Володимир Зеленський.

Що відомо

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО. Вимоги РФ містили нерозширення НАТО на схід та гарантії невступу України в Альянс.

Європейський центробанк закликав європейські банки розробити план дій на випадок запровадження санкції проти Росії, зокрема відключення від системи Swift.

У разі початку агресії Росії щодо України, газопровід "Північний потік-2" не зможе почати працювати, заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс. За його словами можливість реалізації газопроводу є саме важелем впливу Заходу на відносини з Росією.

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у разі, якщо Росія наважиться на збройну агресію проти України, країни Заходу зможуть відповісти їй політичними та фінансовими санкціями

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу