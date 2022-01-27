Людмила Денісова розповіла історію ще одного незаконно ув’язненого в ОРДЛО

Андрію Гаррюсу, який незаконно утримується у СІЗО-5 Донецька, загрожує найвища міра покарання. Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Зв’язок з Андрієм зник 11 грудня 2018 року. Наступного дня до його будинку увірвалася "штурмова група" для обшуку. Разом з ними був Андрій. Чоловік був виснаженим, ледь говорив та мав побої на тілі. Вагітну дружину та сина закрили на другому поверсі, а чоловіка вивезли у невідомому напрямку", — розповіла Денісова.

Людмила Денісова додала, що через п’ять днів після цих подій його дружина, втікаючи з ОРДО, почала народжувати прямо у потязі.

Людмила Денісова зазначила, що представники окупаційної адміністрації звинувачують Андрія Гаррюса звинувачують у нібито "підготовці диверсій". Чоловіку загрожує довічне ув’язнення або смертна кара.

За словами Денісової, Андрій має проблеми зі шлунково-кишковим трактом та хронічний гайморит, який в умовах СІЗО постійно дає ускладнення. Медична допомога чоловіку не надається, а ліки від рідних, до нього не потрапляють.

Що відомо

Андрію 33 роки

До 2014 року Андрій жив у селищі міського типу Кринична, що входить до складу Макіївки Донецької області. З початком тимчасової окупації виїхав до Дніпропетровської області: там одружився та намагався знайти роботу. Але згодом вирішив повернутися до рідного селища.

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