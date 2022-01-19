Транзит російського по українській ГТС досяг мінімуму за останні 4 роки

Середньодобовий транзит природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України протягом 10-16 січня 2022 року склав 52,4 мільйона кубічних м — це найменший обсяг газу перекачаного Україною з Росії протягом останніх чотирьох років.
Про це у Facebook повідомив голова ГТС України Сергій Макогон.
"За перші 16 діб у січні 2019-го середньодобовий обсяг транзиту складав понад 250 млн куб. м газу, у "ковідному" 2020-му – 83,4 млн куб. м, у 2021 році – 124,6 млн куб. м, у 2022-му – лише 52,4 млн куб. м газу", — ідеться у повідомленні.
За аналогічний період минулого року Україна перекачувала більше ніж удвічі більше блакитного палива. При цьому у ГТС повідомили, що завбачливо бронювали більшу кількість газу на цей опалювальний через кризову ситуацію на ринку, однак з боку Росії подача не збільшується.
"Хоча є можливість замовити в п’ять разів більше. Адже ще в грудні минулого року, з огляду на кризову ситуацію на ринку газу, Оператор ГТС України завбачливо збільшив гарантовані потужності для імпорту газу на 30% – до 35 млн куб. м на добу", — зазначив Макогон.
"Висновки напрошуються самі за себе: "Газпром" не зацікавлений допомагати країнам ЄС у кризовий період, тиск на Європу для запуску "Північного потоку-2" триває", – підсумував Макогон.
Що відомо
- Росія від початку року скоротила транзит газу через Україну. Постачання знизилося майже вдвічі — до 52,5 млн. куб. м на добу при заброньованих добових обсягах 109,6 млн куб. м.
- 13 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив про неможливість нарощування об’ємів транзиту газу територією України через ненадійність української газотранспортної системи. У оператора ГТС назвали це маніпуляцією з метою прискорити запуск "Північного Потоку-2".
- З 1 жовтня Російська Федерація припинила транзит газу через Україну до Угорщини. Представники Оператора ГТС України стверджують, що Київ має чинні контракти з Москвою щодо транзиту газу, а отже, Москва повинна заплатити за повний обсяг послуг попри відмову від транзиту. Угорщина підписала новий довгостроковий контракт щодо організації постачання газу із російською "Газпром". Термін дії угоди становить 15 років і передбачає постачання в Угорщину 4,5 мільярда кубометрів природного газу щорічно в обхід України.
- 22 грудня "Нафтогаз України" подав скаргу до Європейської Комісії щодо російського "Газпром", звинувативши його у зловживанні своїм положенням на європейському ринку газу, яке призвело до збільшення цін на блакитне паливо.
- Також 22 грудня стало відомо, що Угорщина зберігатиме свій газ в Україні. Сторони підписали угоду в обхід "Газпрому".
Читайте також
Нестача вугілля та рекордна ціна на газ. Чи загрожує Україні енергетична криза
Якщо проти "Північного потоку-2" не буде санкцій, Україна втратить на імпорті газу з ЄС — Коболєв
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!