Транзит російського по українській ГТС досяг мінімуму за останні 4 роки

Середньодобовий транзит природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України протягом 10-16 січня 2022 року склав 52,4 мільйона кубічних м — це найменший обсяг газу перекачаного Україною з Росії протягом останніх чотирьох років.

Про це у Facebook повідомив голова ГТС України Сергій Макогон.

"За перші 16 діб у січні 2019-го середньодобовий обсяг транзиту складав понад 250 млн куб. м газу, у "ковідному" 2020-му – 83,4 млн куб. м, у 2021 році – 124,6 млн куб. м, у 2022-му – лише 52,4 млн куб. м газу", — ідеться у повідомленні.

За аналогічний період минулого року Україна перекачувала більше ніж удвічі більше блакитного палива. При цьому у ГТС повідомили, що завбачливо бронювали більшу кількість газу на цей опалювальний через кризову ситуацію на ринку, однак з боку Росії подача не збільшується.

"Хоча є можливість замовити в п’ять разів більше. Адже ще в грудні минулого року, з огляду на кризову ситуацію на ринку газу, Оператор ГТС України завбачливо збільшив гарантовані потужності для імпорту газу на 30% – до 35 млн куб. м на добу", — зазначив Макогон.

"Висновки напрошуються самі за себе: "Газпром" не зацікавлений допомагати країнам ЄС у кризовий період, тиск на Європу для запуску "Північного потоку-2" триває", – підсумував Макогон.

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