Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна може розглянути можливість зупинки введення в експлуатацію російського газопроводу "Північний потік-2", якщо російські війська вторгнуться в Україну.

"Чітко зрозуміло, що доведеться заплатити високу ціну, і що усе треба обговорити, якщо відбудеться воєнне вторгнення в Україну", — заявив Шольц під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Берліні.

Окрім того, політик відзначив важливість забезпечення продовження транзиту російського газу в Європу через територію України.

Шольц також зазначив, що його уряд "підтримує всі аспекти" угоди, якої його попередниця Ангела Меркель досягла з президентом США Джо Байденом минулого року, за якою Німеччина пообіцяла вжити заходів на національному рівні та наполягати на санкціях ЄС, якщо Росія "використовуватиме енергію як зброю або вчиняти подальші агресивні дії проти України".

Що відомо

21 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц провів першу розмову в статусі німецького лідера з президентом Росії Володимиром Путіним. Зокрема, Шольц висловив занепокоєння з приводу нарощуванням російських військ біля українського кордону й закликав до деескалації.

15 грудня президент Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із німецьким канцлером Олафом Шольцом. Сторони обговорили, зокрема, можливе членство України в НАТО.

Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає захист безпеки та суверенітету України найважливішим питанням сьогоднішнього порядку денного. Цієї теми він торкнувся і під час телефонної розмови з президентом США Джозефом Байденом.

У грудні віце-канцлер, міністр економіки та енергетики в новому уряді Німеччини Роберт Габен заявив, що "Північний потік-2" є геополітичною помилкою.

У кінці грудня 2021 року держсекретар США Ентоні Блінкен, а також міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Британії провели телефонну розмову та скоординували позиції в питання протидії подальшій російській агресії проти України.

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