Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Польща витратить понад 2 мільярди доларів на зміцнення кордонів з Росією та Білоруссю
ПОЛЬЩАКордонБІЛОРУСЬРОСІЯПодіїСвіт

Польща витратить понад 2 мільярди доларів на зміцнення кордонів з Росією та Білоруссю

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Польсько-білоруський кордон
Шукачі притулку на польсько-білоруською кордоні, 28 травня 2023 року. AP Photo/Agnieszka Sadowska

Польща планує інвестувати 10 мільярдів злотих (2,55 мільярда доларів) у зміцнення своїх кордонів з Росією та Білоруссю для стримування потенційної агресії.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

За його словами, відповідний план матиме назву "Східний щит" і включатиме будівництво нових укріплень та огорож, а також зміну рельєфу вздовж 400 кілометрів сухопутного кордону.

Туск також зазначив, що робота над проєктами вже розпочалася.

"Ми хочемо, щоб наш кордон був безпечним під час миру і непрохідним під час війни", — сказав глава польського уряду.

Як пише Bloomberg, Польща йде на цей крок на тлі чергової хвилі нелегальних мігрантів з Білорусі.

Раніше повідомлялось, що Польща має намір посилити присутність своєї армії на кордоні з Білоруссю.

З літа 2021 року на кордоні спостерігається міграційний тиск з білоруської сторони. За даними прикордонної служби, у 2024 році було понад 2,3 тисячі спроб незаконного перетину кордону.

Що відомо про ситуацію на польсько-білоруському кордоні

Польські прикордонники та поліцейські 4 серпня 2021 року затримали 62 нелегальних мігрантів, які потрапили до Польщі із Білорусі. За незаконний перетин польсько-білоруського кордону тоді було затримано 50 громадян Іраку, 11 громадян Ірану та 1 громадянина Камеруну. Також правоохоронці затримали українця, який намагався "забрати" кількох іноземців.

24 серпня 2021 року міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща планує побудувати огорожу заввишки 2,5 метри на кордоні з Білоруссю.

Наприкінці січня 2022 року Польща розпочала будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю. Тоді повідомили, що вздовж кордону зведуть стіну завдовжки 186 кілометрів, аби стримувати мігрантські потоки. Нове загородження мало загальну довжину 186 км та висоту 5,5 м.

У жовтні 2022 року Польща добудувала стіну на кордоні з Білоруссю завдовжки 187 кілометрів. Висота побудованої "стіни" — 5,5 м. Огородження зроблено зі сталевих панелей висотою 4,5 м з колючим дротом нагорі.

1 травня речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська повідомляла, що країна завершує монтувати електронне загородження на кордоні з Білоруссю. За інформацією речниці, вже встановили 206 км електробар'єру, залишилося це зробити на ділянці 150 м, але заважають погодні умови.

12 серпня 2023 року польський кордон із території Білорусі намагалися перетнути 160 нелегальних мігрантів з країн Азії та Африки.

20 серпня повідомлялось, що польсько-білоруський кордон із території Білорусі намагалися незаконно перетнути 124 нелегальні мігранти з країн Африки та Азії.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Генштаб ЗСУ втрати ворога
На війні в Україні Росія втратила 1400 військових за добу — Генштаб
Повітряні Сили: вночі знищили всі 29 "шахедів"
Повітряні Сили: вночі знищили всі 29 "шахедів"
Президент Ірану Раїсі загинув після катастрофи вертольота, повідомляють державні агентства
В Ірані офіційно повідомили про загибель президента Раїсі після катастрофи вертольота Оновлюється
Блекаут 2024 року
Удар по Харкову, в усіх регіонах діятимуть відключення світла. 817 день війни. Онлайн

Вибір редакції
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
Amnesty International Вероніка Вельч
Нова голова українського Amnesty International — про повернення організації, ветеранів в команді й права під час війни
мінометники 225 батальйону боронять Часів Яр
"Завдання номер один — прикрити піхоту". Як мінометники 225-го батальйону воюють за Часів Яр
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
Дізнайтесь більше
Польща хоче отримати кредит на будівництво "залізного купола" — Туск
Польща хоче отримати кредит на будівництво "залізного купола" — Туск
Зеленський, Польща, Україна
Зеленський під час розмови з прем'єром Польщі Туском: "Одна з цілей РФ — газова інфраструктура на заході України"
Польський сейм
Сейм Польщі схвалив законопроєкт про продовження допомоги громадянам України
Ударний дрон Warmate 20
У Польщі створили ударний дрон Warmate 20 великого радіуса дії
На початок