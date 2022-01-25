Pfizer та BioNTech почали випробування адаптивної вакцини від штаму "Омікрон"

Фармацевтичні компанії Pfizer і BioNTech почали клінічні дослідження вакцини проти домінуючого варіанту коронавірусу "Омікрон". Нині у світі стрімко розповсюджується COVID-19 через високу "витривалість" цього штаму інфекції. Про це повідомила пресслужба Pfizer.

"Хоча поточні дослідження та реальні дані показують, що бустери продовжують забезпечувати високий рівень захисту від важкого перебігу захворювання та госпіталізації через "Омікрон", ми визнаємо необхідність бути готовим у випадку, якщо цей захист з часом ослабне, і потенційно допомогти вирішити проблему "Омікрону", — ідеться в повідомленні.

У дослідженні нової адаптивної вакцини у німецькому Майнці тестуватимуть 1420 осіб з трьох груп:

хто отримав дві дози вакцини Pfizer-BioNTech проти COVID-19 за 90-180 днів до реєстрації; У дослідженні учасники отримають одну або дві дози вакцини проти "Омікрону";

хто отримав три дози вакцини Pfizer-BioNTech проти COVID-19 за 90-180 днів до реєстрації; У дослідженні учасники отримають одну дозу вакцини Pfizer-BioNTech проти COVID-19 або вакцини проти "Омікрону";

хто ще не вакцинувався; Вони тримають три дози вакцини проти "Омікрону".

Що відомо

Чергова хвиля захворюваності на коронавірус розпочалася від початку минулого тижня. Цього разу стрімко розповсюджується новий штам коронавірусу — "Омікрон", який може призвести до збільшення інфікованих у два рази, або до 55 тисяч випадків за добу. Водночас за висновками фахівців ризик померти від нового виду менший у тричі.

За добу 24 січня в Україні виявили 19 118 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 2 809, медпрацівників – 594). Летальних випадків – 161. За добу 69 546 людей вакцинувалися проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 261 людина, другу дозу – 24 700 людей, додаткову дозу отримали 501 людина, бустерну дозу – 17 084 людини.

Люди, які зробили бустерне щеплення проти коронавірусної хвороби, отримають 500 гривень у межах урядової програми "єПідтримка". Про це у зверненні 24 січня заявив президент Володимир Зеленський.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

Міністерство охорони здоров’я прогнозує стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у лютому 2021 року до 59 тисяч нових випадків на добу, при цьому загалом протягом місяця можуть захворіти до мільйона українців.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

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