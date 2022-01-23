Четверта доза вакцини проти COVID-19 суттєво підвищує захист літніх людей

Четверта доза вакцини проти COVID-19 підвищує захист організму людей старших за 60 років у три рази.

Про це заявив Міністр охорони здоров’я Ізраїлю 23 січня, передає Reuters.

Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю заявило, що четверта доза вакцини, або друга бустерна доза, підвищує захист людей старших за 60 років у два рази, у порівнянні з людьми тієї ж вікової групи, які отримали три дози вакцини.

Попередні результати дослідження, опубліковані ізраїльським медичним центром Хаїма Шеби, показує, що четверта доза вакцини суттєво підвищує рівень антитіл в організмі, у порівнянні з третьою дозою вакцини. Проте, "мабуть" цього рівня все одно не буде достатньо аби повністю убезпечитися від зараження варіантом "Омікрон", сказано в дослідженні.

Ізраїль розпочав вакцинацію четвертою дозою вакцини у січні 2022 року після появи в країні перших випадків "Омікрону". За словами міністерства, висновки про ефективність четвертої дози вакцини Pfizer зроблено на за результатом порівняння 400 тисяч людей старших за 60 років, які отримали четверту дозу, з 600 тисячами людей того ж віку, які вакцинувалися тричі.

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