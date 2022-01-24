Завдяки вакцинації проти COVID-19 щонайменше 18 тисяч українців не померли від хвороби. Про це за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони 24 січня заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Як уточнила Суспільному речниця глави МОЗ Оксана Фартак, ідеться про дані математичного моделювання Київської школи економіки.

"Якщо в нас буде зростати кількість вакцинованих і буде збільшуватися кількість тих, хто зробив бустерну вакцинацію і тих, хто зробив основний курс щеплень, то цю хвилю (COVID-19 — ред.), незважаючи на кількість випадків, яка прогнозовано буде в Україні, ми пройдемо більш спокійно, ніж попередні хвилі", — заявив Ляшко.

За прогнозами Міністерства охорони здоров’я, захворюваність на COVID-19 під час нинішньої хвилі буде удвічі більшою проти хвилі, яка тривала в жовтні-листопаді 2021 року — водночас кількість госпіталізацій і смертей буде менша.

"Це завдяки тому, що значно зросла кількість імунізованих людей в Україні, завдяки вакцинації і завдяки тому, що все ж таки штам "Омікрон", якщо порівняти з його перебігом сьогодні в європейських країнах, менш агресивний", — сказав Віктор Ляшко.

Згідно з останньою статистикою захворюваності на COVID-19 в Україні, кількість інфікованих коронавірусом проти попереднього тижня зросла приблизно удвічі, тоді як кількість госпіталізацій зросла всього на 5%.

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Що відомо

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

За добу 23 січня в Україні зафіксували 12 915 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1 826, медпрацівників – 224). Летальних випадків – 67. За добу 22 541 людину вакциновали проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 280 людей, другу дозу – 8 835 людей, додаткову дозу отримали 87 людей, бустерну дозу – 5 339 людей.

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