Щеплені бустерною дозою проти COVID-19 отримають 500 грн — Зеленський

Люди, які зробили бустерне щеплення проти коронавірусної хвороби, отримають 500 гривень у межах урядової програми "єПідтримка". Про це у зверненні 24 січня заявив президент Володимир Зеленський.

"Є чітке розуміння, що імунітет зростає після кожної наступної дози вакцини. А стратегія бустеризації вже стала єдиним стандартом для всіх розвинених країн... І в межах програми "єПідтримка" буде додано ще 500 гривень для тих громадян України, які отримають третю, бустерну дозу щеплення", — сказав він.

Крім того, Зеленський нагадав, що з 24 січня українці віком від 60 років зможуть витратити тисячу гривень за вакцинацію проти COVID-19 на ліки. А в лютому уряд дозволить літнім людям розплачуватися цими коштами за комунальні послуги.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Що відомо

Читайте також

Тисяча за вакцинацію: як це працюватиме

Чи допоможе тисяча Зеленського збільшити кількість щеплень від СOVID-19. Відповідає експерт

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу