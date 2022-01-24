Щеплені бустерною дозою проти COVID-19 отримають 500 грн — Зеленський

Люди, які зробили бустерне щеплення проти коронавірусної хвороби, отримають 500 гривень у межах урядової програми "єПідтримка". Про це у зверненні 24 січня заявив президент Володимир Зеленський.
"Є чітке розуміння, що імунітет зростає після кожної наступної дози вакцини. А стратегія бустеризації вже стала єдиним стандартом для всіх розвинених країн... І в межах програми "єПідтримка" буде додано ще 500 гривень для тих громадян України, які отримають третю, бустерну дозу щеплення", — сказав він.
Крім того, Зеленський нагадав, що з 24 січня українці віком від 60 років зможуть витратити тисячу гривень за вакцинацію проти COVID-19 на ліки. А в лютому уряд дозволить літнім людям розплачуватися цими коштами за комунальні послуги.
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Що відомо
- 15 листопада Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що українці, які отримали два щеплення від коронавірусу, зможуть отримати тисячу гривень. Програма отримала назву "єПідтримка" і розпочалася з 19 грудня. Депутати виділили на неї 8 мільярдів гривень. Зеленський підписав відповідний закон 8 грудня.
- За "тисячу для вакцинованих" протягом чотирьох місяців з 19 грудня можна придбати абонемент у спортзал, кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр, купити квитки для мандрівок всередині країни на внутрішні авіа- та залізничні перевезення, а також купити книги.
- Щоб отримати тисячу гривень, яка передбачена для вакцинованих українців, потрібно вже зараз згенерувати сертифікат в застосунку "Дія". Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко застеріг українців від шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тисячі гривень щепленим громадянам і не просить їх надіслати контактні дані.
- За даними Міністерства економіки України, з початку дії програми "єПідтримка" заявку на отримання коштів подали понад 7,3 мільйона українців.
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